Куда экспортирует украинский бизнес?

Сейчас Евросоюз является главным рынком сбыта для 85,5% украинских экспортеров. Об этом свидетельствуют результаты июньского исследования Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), сообщает 24 Канал.

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Значительную долю также имеет Турция (11,1%), а Китай отметили менее 1% – только 0,4% опрошенных экспортеров,

– рассказали в ИЭД.

Однако, по словам исследователей, чрезмерная ориентация на рынок Евросоюза угрожает стабильности экспорта украинских предприятий.

Риски создают возможные административные или институциональные барьеры ЕС, например, блокирование продукции украинских фермеров на границе Польши.

Также риски несут внутренние процессы ЕС, которые могут быть связаны с торговой войной с США или финансовой ситуацией в самом блоке.

Важно! По мнению специалистов ИЭД, зависимость украинских экспортеров от рынка ЕС может оказать негативное влияние на состояние предприятий.

Какие предприятия экспортируют больше всего?

По данным опроса, чаще экспортируют крупные предприятия, чем малые:

микропредприятия – 25% экспортеров;

малые компании – 42% экспортеров;

средние предприятия – 67% экспортеров;

крупный бизнес – 91% экспортеров.

Ситуация также значительно отличается в зависимости от отрасли:

больше всего экспортеров – среди металлургических компаний (74%);

меньше всего – среди производителей строительных материалов (28%).

Большинство экспортеров имеют ограниченную географию экспорта. Почти четверть предприятий (23%) экспортируют только в одну страну, а почти две трети (63%) – в две-пять стран,

– отметил сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

По состоянию на июнь 2025 года большинству украинских экспортеров удалось восстановить продажу товаров за границу после начала войны. Однако почти каждый шестой так и не смог наладить экспорт, особенно среди микро- и малых предприятий.

Стоит знать! Как показало исследование, экспортеры гораздо позитивнее оценивают свою финансовую ситуацию и деловой климат в стране, чем "обычный" бизнес.