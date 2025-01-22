Резкое падение: экспортные доходы в России существенно снизились в конце 2024 года

В конце 2024 года российская экономика в конце 2024 года столкнулась с резким падением экспортных доходов. Об этом свидетельствует статистика Центробанка России.

В России упал экспорт в конце 2024 года

В частности, в декабре прошлого года экспортеры вывезли за границу товаров на 31,3 миллиарда долларов, пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Однако их выручка снизилась на 19% в годовом измерении. Из этой суммы 25,7 миллиарда было потрачено на оплату импорта.

Важно! Поэтому в результате прибыль от внешней торговли (профицит торгового баланса) сократилась до 5,6 миллиарда долларов. А это самый низкий показатель с 2020 года.

Что способствовало снижению российского экспорта

В то же время в декабре российская экономика заработала лишь 2 миллиарда долларов торгового профицита на экспорте и импорте. А это также является минимумом со времен пандемии.

Аналитики пишут, что причиной ухудшения внешней торговли в конце года является эффект от санкций, введенных в конце ноября против российского банковского сектора. Таким образом пострадали платежи и затормозились экспортные потоки.

Кроме того, под ограничения США попал Газпромбанк. Это последний из крупных государственных банков, который сохранял доступ к долларовым расчетам и системы SWIFT.

Заметьте! Вместе с ним в санкционные списки попали еще 50 кредитных организаций, которые занимались внешней торговлей. Так под санкциями оказалось 95% российской банковской системы.

Что еще известно об экспортных доходах России

К тому же в декабре зарубежные активы российских компаний выросли еще на 4,9 миллиарда долларов. То есть "часть валютной выручки" остается на счетах за рубежом и не поступает на внутренний валютный рынок. И за год объем таких "замороженных" доходов достиг 20 миллиардов долларов.

В частности новый пакет санкций значительно ударил по российской нефтяной отрасли. Поэтому в ближайшее время экспортные доходы останутся на низком уровне. Российский Райффайзенбанк прогнозирует сокращение экспорта на 10%, то есть более чем на 40 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Обычно в декабре экспортные доходы экономики растут, но в этом году этого не произошло, по сравнению с ноябрем экспорт упал на 10%.