Как сильно упал экспорт газа России в страны Европы?

Эти цифры подсчитал Reuters на основе статистики "Турецкого потока" – последнего трубопровода, доступного для поставок газа в ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда "Газпром" продал в Европу 18,3 миллиарда кубометров, объемы упали почти вдвое. В среднем ежемесячно на европейский рынок поступало 1,4 миллиарда кубов газа.

И если этот темп сохранится, то по итогам года "Газпром" экспортирует в страны Европы лишь около 17 миллиардов кубометров. Это станет новым антирекордом с начала 1970-х годов.

Для сравнения: в 1975 году объемы экспорта советского газа в Европу составляли 19,3 миллиарда кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, уже 54,8 миллиарда,

– пишут российские медиа.

В 2018-2019 годы "Газпром" поставлял в Европу 170–180 миллиардов кубов в год. После вторжения в Украину эти объемы упали до 28 миллиардов кубометров в 2023 году и 32 миллиардов – в 2024-м.

С начала 2025 года "Газпром" потерял транзит через Украину. Как отмечают в материале, хотя поставки через "Турецкий поток" выросли на 7% в годовом измерении, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать "отсутствие украинской трубы", которая имела мощность более 140 миллиардов кубометров в год.

Важно! В прошлом году добыча газа "Газпромом" составила 416,19 миллиардов кубометров, из которых только 355,23 миллиарда удалось реализовать на внешнем и внутреннем рынках.