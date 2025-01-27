Как сократился экспорт нефти из России в 2024 году

Экспорт нефти из России в прошлом году сократился. В целом он уменьшился на ориентировочно 2,2% – до 295 миллионов тонн.

Как изменился уровень экспорта российской нефти

Как сообщают российские СМИ, в декабре 2024 года отгрузки сократились на 11,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 23,4 миллиона тонн.

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В то же время сократились отгрузки по нефтепроводу "Дружба" именно в Словакию и Чехию. А вот в Венгрию наоборот – увеличились.

У крупнейших российских компаний уровень экспорта изменился так:

у "Татнефти" экспорт сократился на 7,5% – до 7,98 миллиона тонн;

"Лукойл" – уменьшился на 6,39% – 32,5 миллиона тонн;

"Газпром нефть" – увеличился на 2,7% и достиг 18 миллионов тонн.

Как Украина повлияла на сокращение экспорта нефтепродуктов из России

Морской экспорт нефтепродуктов из России в 2024 году сократился на 9,1% и достиг 113,7 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. На это падение повлияли следующие факторы:

подорожание производственных затрат;

запрет экспорта;

падение стоимости нефти;

атаки Украины на российскую промышленность.

Обратите внимание! В 2024 году объемы переработки нефти в России снизились и достигли 267 миллионов тонн. Это самый низкий показатель, начиная с 2012 года.