Как будет облагаться налогом крипта

Облагаться крипта будет по механизму аналогичному, к тому, который действует для прибыли от операций с ценными бумагами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Налогообложение криптовалют должно осуществляться по этой же системе: то есть с прибыли и по общей ставке.

Гетманцев уточнил, что никаких льгот в отношении налогообложения крипты не будет. В то же время налоги будут высчитываться именно с прибыли, а не дохода.

Также нардеп уточнил, что налог на прирост капитала в крипте вводиться не будет.

Если биткоин значительно вырос, это не означает, что с вас тут же потребуют больше налогов. На обсуждении концепт, по которому вы, скажем, покупаете за деньги крипту, и за деньги ее продаете. Разница, если она плюсовая, облагается налогом, убыток, – конечно, нет,

– подчеркнул Гетманцев.

Обратите внимание! Пока не выбран орган, который будет регулятором процесса налогообложения крипты. Однако с большой вероятностью им станет НБУ.