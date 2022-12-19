Как изменился курс доллара за выходные

19 декабря 2022, 10:15
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Даже несмотря на то, что за выходные в обменниках курс доллара вырос почти на гривну, наличный рынок все еще покупает доллар ниже 40 гривен. Какой сегодня курс в обменниках, банке и на черном рынке, смотрите дальше.

Курс валют в банках

  • За данным "Минфина", 19 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,70 гривны, а купить за 40,13 гривны.

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  • Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны, а продают в среднем по 42,20 гривны.

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,66 гривны (+54 копейки), а продают – за 40,04 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 41,62 гривны (+15 копеек), а продажа – 42,15 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,93 гривны, а продажа – 40,06  гривен.
  • Евро покупают по 41,95 г ровные, а продают за 42,15  гривны.

Каким будет на следующей неделе

Банкира Герман Марченко считает, что сейчас курс – стабилен. Поэтому валютные тренды в период с 19 по 25 декабря останутся в целом постоянными.

 

Герман Марченко

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК"

Вероятнее всего амплитуда курсовых колебаний будет находиться в пределах 39,5 – 40,5 гривен за доллар, что в период двух последних месяцев уже стало привычным.

Что ждать от курса в 2023 году

Заместитель Министра экономики Денис Кудин отметил, что до конца года официальный курс гривны не изменится, но в следующем году национальная валюта может девальвировать, до 42,2 гривны за доллар.

Консенсус-группа Focus Economics SLU спрогнозировала несколько сценариев курса доллара к гривне в следующем году. При пессимистическом прогнозе максимальный курс может достичь 51 гривны, а вот при сверхптимистичном – 36,6 гривны, то есть фиксированный курс от НБУ.

Автор: Дар'я Вереньова