Как изменился курс доллара за выходные

Даже несмотря на то, что за выходные в обменниках курс доллара вырос почти на гривну, наличный рынок все еще покупает доллар ниже 40 гривен. Какой сегодня курс в обменниках, банке и на черном рынке, смотрите дальше.

Курс валют в банках

За данным "Минфина", 19 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,70 гривны, а купить за 40,13 гривны.

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Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны, а продают в среднем по 42,20 гривны.

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,66 гривны (+54 копейки), а продают – за 40,04 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+54 копейки), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,62 гривны (+15 копеек), а продажа – 42,15 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,93 гривны , а продажа – 40,06 гривен .

, а продажа – . Евро покупают по 41,95 г ровные, а продают за 42,15 гривны.

Каким будет на следующей неделе

Банкира Герман Марченко считает, что сейчас курс – стабилен. Поэтому валютные тренды в период с 19 по 25 декабря останутся в целом постоянными.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Вероятнее всего амплитуда курсовых колебаний будет находиться в пределах 39,5 – 40,5 гривен за доллар, что в период двух последних месяцев уже стало привычным.

Что ждать от курса в 2023 году

Заместитель Министра экономики Денис Кудин отметил, что до конца года официальный курс гривны не изменится, но в следующем году национальная валюта может девальвировать, до 42,2 гривны за доллар.

Консенсус-группа Focus Economics SLU спрогнозировала несколько сценариев курса доллара к гривне в следующем году. При пессимистическом прогнозе максимальный курс может достичь 51 гривны, а вот при сверхптимистичном – 36,6 гривны, то есть фиксированный курс от НБУ.