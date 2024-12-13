Что будет с бюджетом из-за легализации крипты

Если бы рынок крипты был легализован в Украине, только с криптобирж в бюджет поступило бы 8,34 миллиарда гривен в виде налогов за 2021 – 2014 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

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В то же время, за аналогичный период, налоговые поступления от доходов граждан могли бы составить 6,53 миллиарда гривен.

Михаил Федоров Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Команда Минцифры активно работает над законопроектом по легализации рынка криптоактивов в рамках рабочей группы, созданной при профильном комитете. Объем поступлений будет напрямую зависеть от концептов регулирования и налогообложения, которые будут заложены в этот закон.

Федоров отмечает, что легализация крипты выгодна и для бизнеса. В частности, из-за возможности получать юридическую защиту и привлекать инвестиции.

Благодаря легализации рынка украинские специалисты смогут работать дома, а бюджет ежегодно будет пополняться дополнительными налоговыми поступлениями,

– отмечает министр.

Обратите внимание! Результаты исследования Global Ledger демонстрируют, что Украина создает 2,5% мирового трафика крипты.