Крипта резко выросла в цене из-за решения Трампа: какая цена биткойна сейчас
3 марта биткойн вырос в цене почти на 20%, если сравнивать с показателями прошлой недели. Это произошло после того, как Трамп объявил о намерении включить его в новый стратегический крипторезерв США.
Какая крипта подорожала в марте
В стратегический запас США, по указу Трампа, должны добавить сразу несколько криптовалют, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Речь идет о таких цифровых валютах:
- Bitcoin (BTC);
- Ethereum (ETH);
- Ripple (XRP);
- Solana (SOL);
- Cardano (ADA).
На фоне этого решения, сегодня биткойн подорожал до 93 057 долларов. Для сравнения, 28 февраля он стоил – 78 273 доллара.
Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на пятую часть от ноябрьских минимумов, на которых она торговалась в пятницу, способствуя изменению настроений относительно токена, который падает с середины января из-за разочарования тем, что Трамп не выполнил обещания ослабить регулирование,
– говорится в сообщение Reuters.
Другая крипта изменилась в цене так:
- Ethereum (ETH) – подорожал на 10%;
- Ripple (XRP) – на 31%;
- Solana (SOL) – 15%;
- Cardano (ADA) – 69%.
Трамп дал толчок, которого ждали криптотрейдеры,
– отметил старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.
Напомним! В феврале биткойн подешевел на более чем 17%.