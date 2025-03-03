Крипта резко выросла в цене из-за решения Трампа: какая цена биткойна сейчас

3 марта биткойн вырос в цене почти на 20%, если сравнивать с показателями прошлой недели. Это произошло после того, как Трамп объявил о намерении включить его в новый стратегический крипторезерв США.

Какая крипта подорожала в марте

В стратегический запас США, по указу Трампа, должны добавить сразу несколько криптовалют, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о таких цифровых валютах:

Bitcoin (BTC);

Ethereum (ETH);

Ripple (XRP);

Solana (SOL);

Cardano (ADA).

На фоне этого решения, сегодня биткойн подорожал до 93 057 долларов. Для сравнения, 28 февраля он стоил – 78 273 доллара.

Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на пятую часть от ноябрьских минимумов, на которых она торговалась в пятницу, способствуя изменению настроений относительно токена, который падает с середины января из-за разочарования тем, что Трамп не выполнил обещания ослабить регулирование,

– говорится в сообщение Reuters.

Другая крипта изменилась в цене так:

Ethereum (ETH) – подорожал на 10%;

Ripple (XRP) – на 31%;

Solana (SOL) – 15%;

Cardano (ADA) – 69%.

Трамп дал толчок, которого ждали криптотрейдеры,

– отметил старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Напомним! В феврале биткойн подешевел на более чем 17%.