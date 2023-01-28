Платежки за воду, отопление и свет растут: реально ли их уменьшить

И хотя правительство заморозило для населения тарифы на коммунальные услуги, это не уменьшило суммы в платежках украинцев. А иногда вообще превысило довоенные показатели. Что же делать для того, чтобы сэкономить на свете, воде и тепле узнавал 24 Канал.

Света дают меньше, а платежка все больше: в чем дело

Эксперт Олег Попенко отметил, что экономить электроэнергию, когда есть постоянные отключения, очень тяжело. Это даже приводит к тому, что люди потребляют света больше, чем если бы это было без отключений.

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Дело в том, что в момент, когда свет подают, массово включают все приборы и параллельно заряжают все гаджеты.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Выходит так, что фактически есть отключение у бытовых потребителей и по факту они вроде как должны во время отключений не потреблять электроэнергию, но получается так, что как раз в тот момент, когда населению подают электроэнергию и они включают все приборы, они больше потребляют.

Кстати, больше всего из электроприборов в доме потребляет электроплита, а также фен, утюг и электрочайник. Даже стиральная машина "ест" меньше.

Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

Как экономить электроэнергию

Специалист по энергоэффективности Владимир Кузьменко отметил, что в экономии главное – системность и желание.

Только представьте, если каждая семья станет потреблять хотя бы на 1 киловатт меньше, то сколько это будет для многомиллионной страны?

Ваша семья – это маленькое предприятие, то, как известно, на каждом современном предприятии есть определенные стандарты и законы. Начните создавать такие стандарты на дому. Попытайтесь, чтобы культура экономии стала вашим внутренним семейным стандартом и хорошим примером для других. Именно с таких организационных методов и начинаются возможности, а впоследствии и реальные цифры сэкономленных средств для вашей семьи и страны в целом.

– добавил специалист.

Пересмотрите свои привычки;

К примеру, выключайте дома приборы и освещение каждый раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. Также возьмите за привычку выключать приборы, которыми вы не пользуетесь постоянно. Даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может "нагореть" несколько киловатт.

Используйте технику с "эко" режимом;

Такой режим действительно экономит деньги вашей семьи. Привычка использовать технику на таких "средних" и экономичных режимах еще и продлит срок ее службы.

Начните экономить в форме игры или квеста;

Задайте себе цель потреблять в следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой.

Купите LED лампы;

Лампы старого образца, кроме того, что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. Вот эта дополнительная энергия на нагрев – именно то, за что мы переплачиваем. Поэтому сфера использования ламп накаливания остается достаточно ограниченной.

– объясняет собеседник.

Меньше воды – меньше света

Важно помнить, что если уменьшить потребление воды, то таким образом можно снизить и нагрузку на нашу энергосистему.

Кристина Ненно Эксперт в сфере ЖК Я не предлагаю людям ходить в грязном, есть холодную еду и не мыться, но я призываю рационально использовать воду. Если это будет делать большая часть людей, то это в свою очередь поможет снизить нагрузку на нашу энергетическую систему, то эффект будет ощутимым.

По словам эксперта, среднее домохозяйство может сэкономить около 100–150 киловатт только, если постоянно не включать теплую и горячую воду. Это касается и проточных электронагревателей, которые устанавливаются непосредственно для подогрева воды в кране.

Что следует делать для уменьшения платежки за воду

Если ваша стиральная машина не полностью загружена, она будет использовать больше воды, чем обычно. Стирайте только с максимально загруженным барабаном.

Интересно, что протекающий унитаз может тратить около 72 000 литров воды в год, а кран – до 6 000 литров в месяц. Поэтому рекомендуем проверять на исправность всю сантехнику.

Экономная сантехника, как унитаз с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день.

Попытайтесь принимать душ быстрее. Таким образом, за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.

Если чистите зубы или моете посуду, не оставляйте кран открытым. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты.

Кстати, краны с распылителем в ванной и на кухне смоют мыло не хуже обычного крана. А при этом потратится воды в разы меньше.

Как экономить на использовании воды / Инфографика 24 Канала

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За отопление можно тоже меньше платить: как это сделать

Глава правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрей Закревский советует начать экономию на тепле с урегулирования собственного котла.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" В квартирах, имеющих личное отопление, подачу тепла можно подстроить под графики отключений электроэнергии и так экономить. К примеру, когда дают свет, нужно включить котел хотя бы на час для того, чтобы прогреть квартиру. Впоследствии котел можно поставить на экорежим.

В квартирах с централизованным отоплением такие маневры невозможны.

Плотно одеваясь вы тоже экономите собственное тепло и меньше нуждаетесь в наружном.

Чтобы не отапливать сразу две комнаты, кухню можно отапливать без использования батарей, то есть больше готовя на газовой плите.

В спальне кровать можно прогревать грелками или бутылками с горячей водой, положив их под одеяло.

Утеплите дом, прежде всего окна и двери. Если средств на пластиковые нет, не забывайте о пленочных вставках.

Батареи, расположенные в нишах, обустройте фольговой изоляцией, то есть поместите алюф между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла, а, соответственно, снизит платежки.

С помощью терморегулятора можно регулировать подачу теплоносителя в батарею.

Но такой приборможно установить только при условии, что в квартире есть счетчик тепла – прибор, учитывающий поступление отопления в квартиру и позволяющий в дальнейшем платить только за реально потребленное тепло в отдельно взятой квартире.

Как сэкономить платежку за тепло / Инфографика 24 Канала