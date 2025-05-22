Как изменится стоимость биткойна в 2025 году: стоит ли его покупать сейчас

По состоянию на утро 22 мая, во время утренних торгов на рынке Азии биткойн достиг рекордного значения. В целом эта крипта подорожала на 2,2%.

Как будет меняться стоимость биткойна

Максимально биткойн вырос до 110 707 долларов. Впоследствии это значение было скорректировано, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По данным Finance magnates, биткойн может вырасти еще больше. К примеру, аналитик Titan of Crypto прогнозирует, что эта крипта подорожает до 137 тысяч долларов к III кварталу 2025 года. Это произойдет вследствие совокупности нескольких факторов. В частности, благодаря инъекциям ликвидности Казначейства США.

Макроэкономический аналитик "Tomas on Markets" также видит возможность роста биткойна. Увеличение, по его мнению, произойдет, благодаря влиянию Казначейства США. Дело в том, что оно "вылило" 500 миллиардов долларов на рынки с февраля 2025 года. Вследствие этого, на общем казначейском счете произошло сокращение с 842 до 342 миллиардов долларов.

Это увеличивает чистую ликвидность Федеральной резервной системы до 6,3 триллиона долларов, с прогнозами в 6,6 триллиона долларов до августа, если переговоры по потолку долга продолжатся,

– отмечает Finance magnates.

Согласно прогнозу Томаса, такой рост ликвидности может поднять спекулятивные активы. К ним относится биткоин

Стоит заметить, что прогноз роста биткойна до 137 тысяч долларов далеко не все считают положительным. В частности, с учетом сложной геополитической ситуации.

Мы переживаем период чрезвычайной неопределенности с эскалацией геополитической напряженности, глобальной экономической нестабильностью и повсеместным настроением избегания риска. Золото, а не биткойн, восстановило свою роль безопасного актива в этих условиях,

– говорит доктор Кирилл Кретов, старший эксперт по автоматизации CoinPanel.

Напомним! Еще в апреле 2015 года 1 биткойн стоил в среднем 250 долларов. То есть, за более чем 10 лет он вырос в более чем 440 раз.