Как изменился рынок NFT

Согласно данным DappRadar, объемы торговли NFT в прошлом году упали в целом на 19%, если сравнивать с данными 2023 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cointelegraph.

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Обратите внимание! В 2024 году объемы торговли NFT достигли 137 миллиардов долларов.

В прошлом году сократилось и количество продаж NFT. Оно уменьшилось на 18% и достигло 50 миллионов.

Отчет DappRadar указывает на то, что в 2024 году рынок NFT показал сильную волатильность. В частности, в I квартале прошлого года объемы торговли выросли на 4%, если сравнивать с данными 2023 года. В целом они достигли 5,3 миллиарда долларов.

Однако, в III и IV кварталах произошло падение:

в III квартале объемы торговли снизились до 1,5 миллиарда долларов;

в IV – 2,6 миллиарда долларов.

Напомним! Именно 2022 год считается самым успешным для рынка NFT. Тогда объемы торгов достигли 57,2 миллиарда долларов.