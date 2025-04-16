Какие из криптовалют самые дешевые сейчас
По данным CoinMarketCap, по состоянию на 2024 год существовало более 2,4 миллиона криптовалют, одновременно самой дешевой в то время считалась мем-монета Elon's Cat (CATME), которая торговалась за 0,0000000000000000000000002318 долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Binance.
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Еще одной из самых дешевых монет-мемов является Doge Satellite Inu (не является оригинальной монетой-мемом Dogecoin (DOGE)), которая сейчас стоит 0,0000000000000000000004720 доллара.
Кроме того, в список самых дешевых, по данным CoinGecko на момент написания текста, также входят следующие монеты:
- Монета-мем Shiba Inu с ценой в 0,00001167 доллара,
- Pepe – 0,00000057141 доллара,
- Cardano (ADA) с ценой в 0,62 доллара,
- Tron (TRX) – 0,25 доллара,
- Stellar (XLM) – 0,23 доллара.
Напоминаем! В лидеры крипторынка по стоимости входит Bitcoin (BTC) с ценой в более 83 тысяч долларов. В то же время криптовалюта Ethereum (ETH) с ценой в почти 1 571 доллар является второй по популярности валютой в мире криптоиндустрии.