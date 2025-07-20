Изменения для вкладчиков в сентябре: будут ли меньше проценты по вкладам

Осенью этого года возможна коррекция уровня учетной ставки. На это повлияет как монетарная политика регулятора, так и вероятное снижение инфляции в стране. Такие изменения могут повлиять на сегмент депозитных вкладов в частности.

Какие прогнозы по учетной ставке?

Банкир Дмитрий Замотаев заявил, что при формировании депозитной стратегии на осень и зиму в этом году банки будут принимать решение в соответствии с решением монетарного комитета, передает 24 Канал. Дело в том, что в сентябре возможно принятие решения о снижении учетной ставки.

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Ожидается, что учетная ставка может тогда составлять 14,5% – 15%. Кроме того, возможно произойдет еще и коррекция ставки по 3-месячным депозитным сертификатам – с 19% до 18,5 – 18%.

Итак, такие изменения станут объективным поводом для банков постепенно начать процесс коррекции доходности по гривневым вкладам,

– заявил банкир.

Обратите внимание! По прогнозам Замотаева, до конца этого года ставки по гривневым вкладам могут снизиться на 1,5 – 2 процентных пункта – то есть до 11 – 12%.

Повлияет ли курс евро на популярность к вкладам?

Как пояснил банкир Замотаев, рост курса евро вряд ли повлияет на популярность к вкладам в евровалюте. Сейчас продолжается снижение доходности валютных депозитов, хоть и медленное, добавляет банкир.

По нашим данным, в конце года средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1% годовых, а в евро – 0,8%. То есть валютные депозиты – это не о прибыли, ведь их доходность покрывает лишь около трети реальной инфляции евро и доллара,

– заключает господин Дмитрий.

В то же время украинцы, согласно статистике, активнее вкладывают средства в гривневые депозиты, говорят аналитики Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс". Поэтому, по состоянию на 1 июня, объем депозитов физлиц составил более 1,42 триллиона гривен.

В мае этого года средневзвешенная ставка по гривневым депозитам составляла 10,8%, а самая высокая ставка – 13,3%,

Средняя ставка по вкладам до одного года достигла 12,4%, а на срок от одного до двух лет – 12%.

Склонность вкладчиков к размещению средств на короткий срок свидетельствует о взвешенном подходе населения к рискам, наличие осторожных настроений в финансовом поведении, а также сравнительно высокий уровень доходности,

– говорится в исследовании.

Такой рост гривневых депозитов является положительным знаком для банковской системы, отмечают аналитики "Финансового пульса".