Куда вкладывать деньги в июне: известно какую доходность будут давать депозиты

Ожидается, что начало июня не принесет на депозитный сегмент никаких новаций. Поэтому по-прежнему главная непрогнозируемость будет критиковаться в том, как банки будут конкурировать за новых вкладчиков. Кроме того, интересно, как будут сохранять у себя тех вкладчиков, срок действия депозитов которых подошел к концу.

Какой будет доходность по вкладам в июне

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев, базовые ставки по вкладам останутся без изменений, а средняя доходность в зависимости от срока депозита будет варьироваться от 13% до 14,5%.

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При этом, как это наблюдалось в течение второй половины апреля и в мае, приоритетными для клиентов станут вклады сроком на 6 – 9 месяцев, а также на 1 год.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Это вполне логично, ведь по таким депозитам банки предлагают самые высокие ставки (в среднем до 14,5%). При этом на рынке еще можно будет найти бонусные предложения от банков, которые дадут к базовым ставкам "поощрительные" 1 – 1,5 процентного пункта. То есть вполне возможно, что до сих пор максимальные ставки по “депозитам с бонусом” могут достичь 17%.

Стоит заметить, что такие ставки являются оптимальными и максимально выгодными для потенциальных вкладчиков, ведь по утверждению экономистов, в июне станет заметным постепенное снижение инфляции.

К тому же по всем признакам ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах спокойного тренда: стремительных курсовых изменений не произойдет, а текущие колебания будут происходить в пределах 41,4 – 42 гривен за доллар,

– добавляет Замотаев.

Таким образом, в июне не произойдет курсовых срывов и не будет причины для соблазна торопливо скупать доллары.

Какие вклады популярны

Как объясняет Дмитрий Замотаев, популярность вкладов на 6 – 9 месяцев еще объясняется тем, что такой незначительный срок явно снижает возможные риски потерять покупательную способность положенных денег.

То есть, размещая средства на такой незначительный период, граждане почти защищены от инфляционных потерь. Зато, если прогнозы о снижении инфляции оправдаются, они еще получат возможность получить незначительную пассивную прибыль,

– говорит банкир.

Относительно конкуренции между банками за новых вкладчиков, то на этом поле будут действовать в среднем 10 – 15 банков, стратегия которых заключается в активном развитии депозитов и кредитов. Именно в этих банках и можно будет найти лучшие депозитные предложения: это и самые высокие ставки + “мотивационные” бонусы к имеющимся ставкам.

Также важным является возможность пополнения текущего вклада по самым высоким ставкам, ежемесячное снятие начисленных процентов и минимальные штрафные комиссии за досрочное расторжение договора.

Еще одной составляющей межбанковской конкуренции за клиентов следует считать уровень сервиса в обслуживании вклада и удобства в открытии и закрытии депозита.

Учитывая планы НБУ в июне не стоит ожидать каких-то существенных монетарных изменений, что потенциально могли бы повлиять на уровень доходности вкладов. Зато продлится период активной конкуренции за вкладчиков, которым могут предложить более выгодные депозитные условия, замечает Замотаев.