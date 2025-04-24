Депозиты в мае: привлекательные гривневые ставки и изменение приоритетов вкладчиков

В мае, по всем прогнозам, продолжится переориентация вкладчиков на гривневые вклады. Банки предлагают более высокие ставки, которые иногда даже достигают 17% годовых. Зато валютные вклады теряют свою популярность.

Чего ждать от депозитов в мае

Как рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев, в течение следующей недели, как и в общих чертах в течение мая, в сегменте депозитов будут наблюдаться некоторые тенденции.

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Речь идет о переориентации новых вкладов с долгосрочных и более краткосрочное размещение (6 – 9 месяцев) и постепенное увеличение количества вкладчиков, размещающих средства на гривневых вкладах.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус банка С начала апреля набрала силу тенденция на повышение ставок на вклады от 6 месяцев, и уже сейчас условия размещения средств на эти сроки являются одними из самых привлекательных на рынке.

Как отмечает Замотаев, сейчас продолжается период наиболее привлекательных гривневых ставок. При этом речь идет обо всех видах вкладов: от ультракоротких (3 – 6 месяцев) до депозитов сроком на 1 год.

Какую доходность предлагают вклады

Известно, что в зависимости от срока размещения средние ставки по гривневым вкладам варьируются от 13% до 14,5% годовых.

В то же время коммерческие банки предлагают вкладчикам наибольшие ставки по вкладам от 6 месяцев до 9 месяцев (в среднем до 14,5% годовых).

Кроме того, на рынке уже действуют специальные предложения (бонусы) для новых вкладчиков, которые к базовым ставкам предусматривают дополнительные стартовые ставки от 0,5 процентного пункта до 1,5 процентного пункта. Таким образом, на рынке можно знать депозиты по максимальным ставкам в размере 15 – 17% годовых,

– говорит Замотаев.

Конечно, факторы неопределенности могут сдерживать граждан от принятия решения об открытии депозита. Однако предполагается, что за май количество новых вкладчиков может вырасти минимум на 2%.

Являются ли валютные вклады весомым инструментом для граждан

По словам Замотаева, валютные вклады не являются таким инструментом для граждан, которые пытаются обезопасить свое состояние от обесценивания.

Ставки по долларовым вкладам составляют лишь 1,3 – 1,5% годовых, а евровые депозиты могут дать в среднем 1% годовых. Поэтому вывод основной – валютные вклады уже давно не являются оптимальным инструментом для сохранения средств,

– добавляет банкир.

К тому же не является исключением, что в контексте мировых экономических событий средние ставки по валютным вкладам могут несколько уменьшиться – на 0,3 – 0,5 процентного пункта.

Сейчас клиенты, которые имеют валютные вклады, используют их в таких целях:

во-первых, как средство диверсификации собственных сбережений,

как средство диверсификации собственных сбережений, во-вторых, как лучший способ размещения средств по сравнению с хранением состояния в наличных (под подушкой).

Также, никаких изменений в поведении таких клиентов не наблюдается и они вряд ли будут закрывать валютные счета.