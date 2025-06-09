Как Канада хочет избавиться от зависимости от США

Канада планирует построить новый нефтепровод для поставки большего количества нефти на внешние рынки, который также будет связан с "зелеными" инвестициями для уменьшения влияния отрасли на экологию. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Для Канады абсолютно выгодно декарбонизировать собственную нефть и рассмотреть возможность создания нового нефтепровода, который позволит экспортировать нефть за пределы США,

– заявил Карни.

По словам премьера, на саммите с лидерами провинций они договорились о поддержке строительства западных и северных торговых коридоров для экспорта ресурсов, в том числе и потенциальной нефтяной магистрали к морскому побережью.

Важно! США сейчас покупают около 4 миллионов баррелей сырой нефти в день у Канады. Однако на фоне торговой напряженности с президентом Дональдом Трампом страна стремится развивать национальные проекты, чтобы избавиться от зависимости от соседа в этой ключевой отрасли.

Какие препятствия для строительства нового нефтепровода

В провинции Альберта, которая является главным нефтедобывающим регионом Канады, проект строительства нового нефтепровода уже называют "большой сделкой". По словам премьера региона Даниэль Смит, он имеет большой потенциал, а финансировать его должны частные компании:

Новый трубопровод, способен транспортировать 1 миллион баррелей нефти в день к западному побережью.

Он мог бы приносить доходы в размере 14,6 миллиардов долларов в год.

Он должен сопровождаться масштабным проектом по улавливанию углерода на западе Канады под названием Pathways.

Однако строительство нового трубопровода сталкивается с существенными препятствиями:

Британская Колумбия и Альберта имеют "разногласия во взглядах" о необходимости еще одного трубопровода через провинции.

Новый трубопровод, вероятно, будет проходить через территории коренных народов, которые могут выступить против него и подать иски в суд.

Стоит знать! Сейчас Канада имеет только один трубопровод, который может транспортировать нефть к морю – Trans Mountain. Недавно он был расширен и теперь способен перекачивать около 900 тысяч баррелей ежедневно.