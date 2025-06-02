США останутся без нефти: Канада планирует проект на миллиарды долларов

Канада хочет уменьшить чрезмерную зависимость страны от США как рынка сбыта, стимулировать экономику и расширить торговые связи с другими странами. Для этого планируют реализовать проект на миллиарды долларов.

Как Канада хочет избавиться от зависимости от США

Канада планирует построить новый нефтепровод для поставки большего количества нефти на внешние рынки, который также будет связан с "зелеными" инвестициями для уменьшения влияния отрасли на экологию. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Для Канады абсолютно выгодно декарбонизировать собственную нефть и рассмотреть возможность создания нового нефтепровода, который позволит экспортировать нефть за пределы США,

– заявил Карни.

По словам премьера, на саммите с лидерами провинций они договорились о поддержке строительства западных и северных торговых коридоров для экспорта ресурсов, в том числе и потенциальной нефтяной магистрали к морскому побережью.

Важно! США сейчас покупают около 4 миллионов баррелей сырой нефти в день у Канады. Однако на фоне торговой напряженности с президентом Дональдом Трампом страна стремится развивать национальные проекты, чтобы избавиться от зависимости от соседа в этой ключевой отрасли.

Какие препятствия для строительства нового нефтепровода

В провинции Альберта, которая является главным нефтедобывающим регионом Канады, проект строительства нового нефтепровода уже называют "большой сделкой". По словам премьера региона Даниэль Смит, он имеет большой потенциал, а финансировать его должны частные компании:

Новый трубопровод, способен транспортировать 1 миллион баррелей нефти в день к западному побережью.

Он мог бы приносить доходы в размере 14,6 миллиардов долларов в год.

Он должен сопровождаться масштабным проектом по улавливанию углерода на западе Канады под названием Pathways.

Однако строительство нового трубопровода сталкивается с существенными препятствиями:

Британская Колумбия и Альберта имеют "разногласия во взглядах" о необходимости еще одного трубопровода через провинции.

Новый трубопровод, вероятно, будет проходить через территории коренных народов, которые могут выступить против него и подать иски в суд.

Стоит знать! Сейчас Канада имеет только один трубопровод, который может транспортировать нефть к морю – Trans Mountain. Недавно он был расширен и теперь способен перекачивать около 900 тысяч баррелей ежедневно.