Скандальный американский рэпер Канье Уэст, известный также как Йе, 21 августа выпустил собственный мемкойн 21 августа. Новая криптовалюта получила название YZY.

Что известно о мемкоине Веста?

Курс YZY после презентации сразу достиг 2,99 доллара. А за час капитализация новой криптовалюты составила более 3 миллиардов долларов, однако позже стремительно упала, сообщает 24 Канал со ссылкой на incrypted.

О намерении запустить собственный мемкойн Уэст говорил еще в феврале этого года.

YZY Money – это концепция, которая предоставит вам контроль, свободный от централизованного управления,

– говорится на официальном сайте криптовалюты.

Выпуском мемкойна Веста занималась Yeezy Investments LLC.

Предполагается, что под непосредственным контролем рэпера будут 70% общих активов.

Общественности будет доступна доля предложения объемом в 20%.

Для ликвидности криптовалюты останутся еще 10%.

На сайте мемкойна Веста отмечают, что активы недоступны в определенных юрисдикциях. Однако пока неизвестно, о каких идет речь.

Запуск мемкойна сопровождался курьезами и критикой в соцсетях.

Не все поверили в подлинность проекта, некоторые юзеры заподозрили, что аккаунт Йе могли взломать.

В ответ рэпер записал короткое видео, подтвердив выпуск собственного мемкойна. Однако и это не убедило скептиков – они увидели в ролике дипфейк.

Стоит знать! Ранее Вест ошеломил публику, объявив о намерении запустить Swasticoin на фоне обвинений его в антисемитизме. Впоследствии, однако, рэпер уточнил, что это была шутка, и призвал сторонников не воспринимать каждое его сообщение слишком серьезно.

Кто еще запустил собственный мемкойн?