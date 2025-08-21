Укр Рус
21 августа, 19:08
Канье Уэст ушел в крипту: рэпер запустил собственный мемкойн

Ирина Гайдук
  • Канье Уэст запустил собственный мемкойн YZY, курс которого после презентации достиг 2,99 доллара, но капитализация быстро упала.

  • Запуск мемкойна Уэста сопровождался критикой, в частности, из-за подозрений во взломе аккаунта, что Уэст опроверг видео-записью.

     

Скандальный американский рэпер Канье Уэст, известный также как Йе, 21 августа выпустил собственный мемкойн 21 августа. Новая криптовалюта получила название YZY.

Что известно о мемкоине Веста?

Курс YZY после презентации сразу достиг 2,99 доллара. А за час капитализация новой криптовалюты составила более 3 миллиардов долларов, однако позже стремительно упала, сообщает 24 Канал со ссылкой на incrypted.

О намерении запустить собственный мемкойн Уэст говорил еще в феврале этого года.

YZY Money – это концепция, которая предоставит вам контроль, свободный от централизованного управления, 
– говорится на официальном сайте криптовалюты.

Выпуском мемкойна Веста занималась Yeezy Investments LLC.

Предполагается, что под непосредственным контролем рэпера будут 70% общих активов.

  • Общественности будет доступна доля предложения объемом в 20%.
  • Для ликвидности криптовалюты останутся еще 10%.

На сайте мемкойна Веста отмечают, что активы недоступны в определенных юрисдикциях. Однако пока неизвестно, о каких идет речь.

Запуск мемкойна сопровождался курьезами и критикой в соцсетях.

  • Не все поверили в подлинность проекта, некоторые юзеры заподозрили, что аккаунт Йе могли взломать.
  • В ответ рэпер записал короткое видео, подтвердив выпуск собственного мемкойна. Однако и это не убедило скептиков – они увидели в ролике дипфейк.

Стоит знать! Ранее Вест ошеломил публику, объявив о намерении запустить Swasticoin на фоне обвинений его в антисемитизме. Впоследствии, однако, рэпер уточнил, что это была шутка, и призвал сторонников не воспринимать каждое его сообщение слишком серьезно.

Кто еще запустил собственный мемкойн?

  • Накануне своей инаугурации на второй президентский срок президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина $TRUMP. За первые полтора часа после запуска капитализация криптовалюты достигла 4 миллиардов долларов.

  • Супруга Трампа Мелания решила не отставать и тоже запустила свой мемкойн. Он появился скоро за токеном президента, но превысил его успех. Капитализация криптовалюты MELANIA достигла более 5 миллиардов долларов в течение 30 минут после запуска.

  • Но даже пастор Трампа Лоренцо Сьюэлл, который благословлял инаугурацию президента, завел собственную крипту. Он запустил криптовалюту $Lorenzo, однако ее стоимость обвалилась почти на 100% на следующий день после запуска.