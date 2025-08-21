Канье Уэст ушел в крипту: рэпер запустил собственный мемкойн
- Канье Уэст запустил собственный мемкойн YZY, курс которого после презентации достиг 2,99 доллара, но капитализация быстро упала.
Запуск мемкойна Уэста сопровождался критикой, в частности, из-за подозрений во взломе аккаунта, что Уэст опроверг видео-записью.
Скандальный американский рэпер Канье Уэст, известный также как Йе, 21 августа выпустил собственный мемкойн 21 августа. Новая криптовалюта получила название YZY.
Что известно о мемкоине Веста?
Курс YZY после презентации сразу достиг 2,99 доллара. А за час капитализация новой криптовалюты составила более 3 миллиардов долларов, однако позже стремительно упала, сообщает 24 Канал со ссылкой на incrypted.
Смотрите также Революция в криптомире или хайп: как мемкоин Трампа повлиял на собственный имидж и доходы
О намерении запустить собственный мемкойн Уэст говорил еще в феврале этого года.
YZY Money – это концепция, которая предоставит вам контроль, свободный от централизованного управления,
– говорится на официальном сайте криптовалюты.
Выпуском мемкойна Веста занималась Yeezy Investments LLC.
Предполагается, что под непосредственным контролем рэпера будут 70% общих активов.
- Общественности будет доступна доля предложения объемом в 20%.
- Для ликвидности криптовалюты останутся еще 10%.
На сайте мемкойна Веста отмечают, что активы недоступны в определенных юрисдикциях. Однако пока неизвестно, о каких идет речь.
Запуск мемкойна сопровождался курьезами и критикой в соцсетях.
- Не все поверили в подлинность проекта, некоторые юзеры заподозрили, что аккаунт Йе могли взломать.
- В ответ рэпер записал короткое видео, подтвердив выпуск собственного мемкойна. Однако и это не убедило скептиков – они увидели в ролике дипфейк.
Стоит знать! Ранее Вест ошеломил публику, объявив о намерении запустить Swasticoin на фоне обвинений его в антисемитизме. Впоследствии, однако, рэпер уточнил, что это была шутка, и призвал сторонников не воспринимать каждое его сообщение слишком серьезно.
Кто еще запустил собственный мемкойн?
Накануне своей инаугурации на второй президентский срок президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина $TRUMP. За первые полтора часа после запуска капитализация криптовалюты достигла 4 миллиардов долларов.
Супруга Трампа Мелания решила не отставать и тоже запустила свой мемкойн. Он появился скоро за токеном президента, но превысил его успех. Капитализация криптовалюты MELANIA достигла более 5 миллиардов долларов в течение 30 минут после запуска.
Но даже пастор Трампа Лоренцо Сьюэлл, который благословлял инаугурацию президента, завел собственную крипту. Он запустил криптовалюту $Lorenzo, однако ее стоимость обвалилась почти на 100% на следующий день после запуска.