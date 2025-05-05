Китайские компании пытаются обойти пошлины Трампа

В частности страны стремится избежать высоких тарифов, введенных Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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На разных платформах Китая, например Xiaohongshu, растет количество объявлений, которые предлагают услуги "отмывания происхождения". В одном из таких объявлений написано, что США ввели пошлины на китайские товары, поэтому предлагается транзит через Малайзию для "преобразования" на товары из Юго-Восточной Азии".

В таких сообщениях обещают помочь изменить этикетки, упаковки и даже сертификаты происхождения. Однако эти схемы вызывают беспокойство в Азии.

Таможня Южной Кореи заявила, что только за первый квартал 2025 года обнаружила фальсифицированную страну происхождения у товаров на 29,5 миллиардов вон (примерно 21 миллион долларов).

В заявлении южнокорейского таможенного агентства говорится о том, что наблюдается резкое увеличение случаев, когда страна используется как "обходной путь для товаров, чтобы избежать различных тарифов и ограничений из-за изменений в торговой политике правительства США".

Заметьте! Вьетнамские и тайские правительственные структуры призвали бизнес тщательно проверять происхождение сырья и предотвращать фальсификации.