Украинцам предоставят до 14 тысяч гривен на детей: кто сможет получить эту помощь

Размер выплаты определяется в зависимости от категории к которой относится ребенок. Средства предоставляются для помощи несовершеннолетним лицам, находящимся под опекой, в детском доме семейного типа или в приемной семье.

Кто имеет право на такую помощь Такая выплата составляет от 10 800 до 14 400 гривен на одного ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на "СОС Детские городки". Читайте также Эстония усиливает защиту энергоинфраструктуры: страна отсоединяется от российской энергосети Кому предоставляется эта помощь: детским домам семейного типа, куда был устроен ребенок до 18 лет в период с 1 октября 2024 года до 31 декабря 2025 года;

приемным семьям, куда был устроен ребенок до 18 лет в промежутке с 1 октября 2024 года до 31 декабря 2025 года;

опекунам/попечителям, куда был устроен ребенок до 18 лет в период с 1 октября 2024 года до 31 декабря 2025 года.

приемным семьям, детским домам семейного типа и опекунам / попечителям, куда был устроен ребенок в возрасте до 18 лет в течение 2024 календарного года. Обратите внимание! Эта помощь действует по всей территории Украины. Исключением являются районы, определенные как место, где продолжаются активные боевые действия.