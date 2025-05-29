В конфетах Haribo обнаружили каннабис: что известно о пострадавших в Нидерландах

Производитель желейных конфет Haribo срочно отзывает отдельные партии продукции из Нидерландов, в которых обнаружили каннабис. Опасностью оказалась партия конфет Happy Cola F!ZZ.

Что известно о каннабисе в конфетах Haribo

Компания Haribo объявила о срочном отзыве упаковок конфет Happy Cola F!ZZ в Нидерландах после того, как в этих сладостях якобы обнаружили каннабис, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dailymail.

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Это решение было принято после того, как несколько членов одной семьи, дети и взрослые, пожаловались на плохое самочувствие после употребления этих сладостей и обратились в полицию. По словам представителя Управления безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA), было начато расследование сладостей.

После консультации с NVWA и, как это принято в таких ситуациях, Haribo выпустила предупреждение о безопасности. В компании также заявили, что инцидент касается только отдельной партии продуктов в Нидерландах, конфеты в Великобритании не пострадали.

Безопасность наших потребителей является нашим наивысшим приоритетом, и Haribo очень серьезно относится к этому инциденту, поэтому в Нидерландах был объявлен отзыв. Haribo тесно сотрудничает с властями, чтобы поддержать их расследование и установить факты загрязнения,

– сообщили в компании.

Отзыв касается упаковок с производственным кодом L341-4002307906. Другие производственные коды Happy Cola F!ZZ и остальные продукты Haribo остаются безопасными для потребления, говорится в публикации.

Компания Haribo просит покупателей не возвращать продукцию в магазины, а отправить ее непосредственно компании для получения компенсации. В настоящее время объем "загрязненной" партии пока не уточняется.

Подобный инцидент с Haribo

В 2024 году желейные конфеты Haribo были отозваны из-за кусков дерева, сообщает Канадское агентство инспекции пищевых продуктов (CFIA). В сообщении говорится, что пострадавшие конфеты от бренда Haribo имеют этикетку "Tangfastics".

В электронном письме CTVNews.ca CFIA подтвердил, что куски древесины были найдены в пакетах с конфетами и частично застряли в конфетах.

CFIA отнесла отзыв к категории "Класс 2", что означает, что существует умеренный риск того, что потребление пищи может привести к кратковременным или не угрожающих жизни проблем со здоровьем.