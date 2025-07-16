Почему провалились законопроекты о криптовалюте?

За криптозаконопроекты проголосовали 196 членов Конгресса, а вот 223 конгрессмена выступили против, в частности 12 республиканцев из консервативного крыла партии. Без их голосов инициатива провалилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на ForkLog.

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Конгрессу предлагалось принять 3 законопроекта, а именно:

GENIUS Ac, которым должны установить правила для стейблкоинов;

CLARITY Act, необходим для создания регуляторной базы для крипторынка в целом;

Anti-CBDC Surveillance State Act, которым прямо запрещается Федеральной резервной системе выпускать цифровые валюты центробанка для частных лиц.

Республиканцы, которые выступили против законов, заявили, что не поддержат их из-за отсутствия в проектах запрета на выпуск цифровой валюты центробанка (CBDC).

Стоит знать! CBDC (Central Bank Digital Currency) является цифровой формой денег, которую выпускает и гарантирует непосредственно центробанк. То есть она может быть цифровым эквивалентом наличных денег. В США вокруг CBDC продолжаются очень острые споры, поскольку существуют опасения, что эту форму денег могут использовать для государственного контроля.

Как Трамп отреагировал на провал законопроектов?

После того как конгрессмены провалили голосование за законопроекты о криптовалюте, Дональд Трамп решил вмешаться.

Президент встретился в Овальном кабинете с 11 республиканцами, которые проголосовали против.

Трамп также поговорил с Майком Джонсоном, который является спикером Палаты представителей.

После короткого обсуждения они согласились проголосовать завтра утром в поддержку закона,

- написал Трамп в сети Truth Social после этой встречи.

Важно! Вскоре после того было объявлено, что Конгресс повторно рассмотрит эти 3 законопроекта 16 июля.