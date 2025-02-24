Как похитили Etherium

Хакеры похитили Etherium на сумму около 1,4 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Основатель Bybit Бен Чжоу рассказал, что злоумышленники использовали слабые места системы для подписи транзакций. Поэтому, им удалось завладеть примерно 401,346 ETH.

Во время перевода средств из офлайн-кошелька в онлайн, хакеры замаскировали транзакцию, и подписанты не поняли, что фактически утверждают изменение управления смарт-контрактом. Это позволило хакеру перенаправить все средства на сторонний адрес.

Реакция криптобиржи

Руководство Bybit уверяет, что остальные кошельки биржи остаются в безопасности, а функция вывода средств работает без перебоев.

Обратите внимание! Компания также заявляет, что все активы клиентов имеют полное покрытие, и в случае неудачи с возвратом украденных средств, Bybit компенсирует потери из собственных ресурсов.

Крупнейшая кража в мире

По информации аналитиков из Elliptic и исследователя криптовалют ZachXBT, общая сумма украденных ETH оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей кражей криптовалют в мире до сих пор.

Том Робинсон, соучредитель Elliptic, даже назвал это событие "возможно крупнейшей одноразовой кражей в истории", учитывая все типы имущества.

Интересно! Ранее подобные масштабные утечки имели место в сетях Ronin и Poly Network, где было потеряно 624 и 611 миллионов долларов соответственно.