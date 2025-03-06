Что повлияло на рост криптовалюты
Одним из главных факторов, повлиявших на рост биткойна, стало решение Трампа отложить введение пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики, передает 24 Канал со ссылкой на CoinDesk.
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Это снизило напряжение на рынке и улучшило инвестиционные настроения, особенно среди трейдеров, которые вкладывают в рисковые активы, в частности криптовалюты.
Кроме того, ослабление долговых ограничений в Германии и решение Китая увеличить целевой дефицит бюджета способствовали общему росту спроса на активы, которые могут стать альтернативой традиционным финансовым инструментам.
Еще один важный фактор – снижение курса доллара, который опустился до минимального уровня с ноября 2024 года.
Интересно! Как правило, когда доллар слабеет, инвесторы начинают активнее вкладывать средства в криптовалюты, что способствует их подорожанию.
Другие криптовалюты также растут
Не только биткоин показывает положительную динамику. Другие популярные криптовалюты также подорожали:
- Ethereum (ETH) поднялся до 2 297 долларов, (+3,31%);
- XRP вырос до 2,6 доллара, (+4,85%);
- Solana (SOL) достиг 152,04 доллара, (+2,45%).