Криптоинвесторы насторожены

После объявления результатов выборов курсы основных криптовалют, в частности биткойна, стремительно взлетели, ведь инвесторы ожидали мягкой политики в отношении цифровых активов и притока капитала, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако уже вскоре рынок отреагировал падением: биткойн потерял около 12% от пиковой стоимости. Причины – усиление глобальной торговой напряженности и сомнения в скорости внедрения обещанных реформ в сфере криптовалютного регулирования.

Специалисты отмечают, что в долгосрочной перспективе влияние администрации Трампа может быть положительным, однако многое зависит от общего состояния мировой экономики.

Я думаю, что как только тарифы начнут действовать на страны, будет очень больно, и мы, возможно, окажемся на пороге тяжелых времен,

– заявил операционный директор Web3-стриминговой платформы Миклош Веспреми.

Поэтому, хотя крипторынок начал год с оптимизмом, сейчас настроения инвесторов остаются неуверенными из-за экономических рисков, связанные с политикой Белого дома.