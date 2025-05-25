"Единственное хорошее – хлеб и масло" - криптомиллионеры раскритиковали еду на мероприятии Трампа

Ужин на мероприятии Дональда Трампа для криптоинвесторов, окрестили "хуже, чем еда в самолетах". И это несмотря на то, что участие стоило 1,7 миллиона долларов с одного человека.

Ужин Трампа для криптоинвесторов раскритиковали

Гости раскритиковали еду, которая по оценкам, принесла Трампу и его семье 148 миллионов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также Советник Трампа запускает биткойн-инвестиционную компанию с капиталом 300 миллионов долларов

Например, Николас Пинто пожаловался, что еда "была ужасной". Он сказал, что это была худшая еда, которую он когда-либо ел в гольф-клубе Трампа.

Единственное хорошо – хлеб и масло,

– отметил Пинто.

Он добавил, что ему не дали ничего, кроме воды и вина Трампа. Но Николас Пинто не употребляет алкоголь, поэтому взял воду. Однако его бокал наполнили лишь один раз.

Другой гость описал еду как "нормальную, но не высокого класса".

Криптоблогер Крис Скиннер даже выложил в сеть фото скромной порции еды.

Вот что вам подают (+ 25-минутная речь с трибуны без всякой глубины относительно криптовалюты),

– написал Скиннер.

Интересно! Стив Ковач, корреспондент CNBC, заявил, что видел "лучшую еду на рейсах Spirit Airlines" – американской бюджетной авиакомпании.

Что происходило на мероприятии Трампа

Согласно информации, президент США произнес бессодержательные замечания о "всей этой криптотеме" и быстро покинул мероприятие, не ответив на вопросы от гостей. Хотя организаторы назвали их "самыми эксклюзивными приглашенными в мире".

Вы верите во все это криптодело. Многие люди начинают в это верить... Это действительно что-то, что может быть особенным., Кто знает? Кто знает, но это может быть особенным,

– говорил Дональд Трамп в своей речи.

В другой момент он заявил, что криптовалюты имеют "большое, большое будущее", похвалил гостей за то, что они "на передовой" и сказал, что члены его администрации – "большие сторонники" криптовалют.

По сообщениям, после этого Трамп покинул мероприятие, не ответив ни на один вопрос. Хотя 25 крупнейших инвесторов, по слухам, получили доступ к частному приему.

Интересно! Президент принимал 220 гостей в своем гольф-клубе в Вирджинии, и все они были покупателями так называемой "мемкоина Трампа". Критики обвинили его в том, что он продает свой президентский статус для личного обогащения.