Секретная служба США конфисковала 400 миллионов долларов криптовалюты благодаря мошенничеству

Секретная служба США накопила почти 400 миллионов долларов цифровых активов за последнее десятилетие. Значительная часть средств хранится в одном холодном кошельке, который сейчас является одним из самых ценных.

Как работает криптомошенничество

Секретная служба США расширяет глобальную борьбу с криптовалютным мошенничеством, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Незнакомец направил жертву на сайт инвестиций в криптовалюту, который выглядел профессионально. Первый депозит показал скромную прибыль. Следующий также. Поощренная жертва присылала еще, даже занимала деньги, чтобы не отставать. Затем, без предупреждения, платформа перестала отвечать. Баланс счета исчез,

– рассказал аналитик-расследователь Джейми Лам.

Следователи Секретной службы проследили мошенничество до доменного имени, стоящего за фальшивым инвестиционным сайтом. Используя инструменты с открытым кодом, они выяснили, когда он был зарегистрирован, кем и как за него было оплачено. Криптовалютный платеж указал их на другой кошелек. Кратковременный сбой VPN разоблачил IP-адрес.

Лам является частью Глобального центра следственных операций агентства (GIOC) – команды, специализирующейся на цифровых финансовых преступлениях. Служба изъяла почти 400 миллионов долларов цифровых активов за последнее десятилетие.

После того, как в 1990-х годах агентство, самое известное за защиту президентов США, стало одним из крупнейших в мире хранителей криптовалют.

Убытки от криптомошенничества в США

Мошенничество, связанное с цифровыми валютами, сейчас является основной причиной большинства потерь от интернет-преступлений в США. Американцы сообщили о потере 9,3 миллиардов долларов в криптомошенничествах в 2024 году, что составляет более половины от 16,6 миллиардов долларов, зарегистрированных в том году, согласно данным ФБР.

Жертвы пожилого возраста понесли наибольшую долю, потеряв почти 2,8 миллиарда долларов, большую часть которых – на фальшивых инвестиционных сайтах.

Некоторые схемы криптомошенников перерастают в реальное насилие. В Нью-Йорке двум инвесторам было предъявлено обвинение в похищении и пытках давнего друга в таунхаусе, чтобы получить доступ к его цифровому кошельку.

В Коннектикуте шестерым мужчинам было предъявлено обвинение в похищении родителей хакера-подростка, который украл 245 миллионов долларов в биткоинах, избив их во время неудачной попытки выкупа.

Чтобы вернуть украденные средства, Секретная служба опирается на отраслевых партнеров. Coinbase и Tether публично признали помощь в недавних делах, предоставляя анализ следов и замораживая кошельки. Одно из крупнейших возвратов средств касалось 225 миллионов долларов в USDT, токене, привязанном к доллару, известном как Tether.

В другом реальном кейсе неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая отправить его интимное фото родственникам. Он заплатил незнакомцу дважды, прежде чем обратиться в полицию.

Аналитики GIOC реконструировали вымогательство с помощью скриншотов, квитанций и данных блокчейна. Платежи были направлены через другого подставного подростка. Затем деньги направлялись на счет, который обрабатывал около 4,1 миллиона долларов за почти 6 000 транзакций и был зарегистрирован на нигерийский паспорт.

Британские офицеры арестовали подозреваемого в вымогательстве, когда он прибыл в Гилдфорд. Он остается под стражей в ожидании экстрадиции, сказал аналитик.