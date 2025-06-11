Криптовалюта может стать частью международных резервов – Железняк

Депутаты предлагают создать крипторезерв Украины, чтобы НБУ начал покупать биткойны. По словам Железняка, это интегрирует Украину в мировые финансовые инновации.

Идея создания крипторезерва в Украине

В Украине может появиться свой крипторезерв, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Текста проекта на сайте Верховной Рады пока нет, однако Ярослав Железняк как один из авторов объяснил суть проекта:

Согласно законопроекту, мы даем право Нацбанку включать в виртуальные активы в резервы Украины. При том как, когда и сколько, это должно уже быть решение самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это на их профессиональный выбор, – рассказал нардеп.

По его мнению, такой шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. А правильное управление крипто-резервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики.

Железняк также привел подобные примеры создания крипторезерва в США. Кроме этого депутат назвал такие страны, как Сальвадор, Китай, Швейцария, Бразилия, Пакистан, Кыргызстан, Чехия, которые работают над включением виртуальных активов в резервы.

Опыт США

Штат Нью-Гемпшир стал первым в США, который официально разрешил создание государственного крипторезерва. Новый закон предусматривает возможность инвестирования государственных средств в биткойн и драгоценные металлы.

Согласно закону HB302, штат Нью-Гемпшир получил право вкладывать до 5% своих государственных финансов в драгоценные металлы и цифровые активы с рыночной капитализацией более 500 миллиардов долларов.

Несмотря на интерес криптовалютными резервами в других штатах – в частности, в Монтане, Вайоминге, Северной Дакоте и Пенсильвании – аналогичные инициативы там были остановлены, а Флорида вообще отозвала соответствующие законопроекты.

На национальном уровне администрация Дональда Трампа также поддержала идею создания резерва биткойнов, но только из монет, которые уже находятся в собственности правительства, без новых закупок.