Железняк анонсировал законопроект о крипторезерве: когда его зарегистрируют

После 26 мая в парламент могут внести законопроект о крипторезерве. Соответствующий документ находится на финальной стадии подготовки.

Что известно о новом законопроекте

Законодательную инициативу о виртуальных активах ждет долгий процесс одобрения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Смотрите также Как изменится стоимость биткойна в 2025 году: стоит ли его покупать сейчас

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов и нардеп Ярослав Железняк говорит, что соответствующий документ находится на финальной стадии подготовки:

Мы даем возможность, если будет такое решение регулятора, добавлять к нашим резервам виртуальные активы. Регулятор сам будет определять, какие именно. Захотят держать эту часть резерва в биткоинах? – Хорошо. Захотят другие варианты? – Пожалуйста,

– говорит Железняк.

Также он прокомментировал заявление председатель налогово-таможенного комитета Даниила Гетманцева о том, что парламент не планирует запускать никаких резервов, в частности стратегических, тем более в криптовалюте.

Еще месяца три назад в интервью "Украинской правде" я сказал, что, мы готовим законопроект о крипторезерве, и как только он будет готов, внесем его в парламент. В то время мы как раз проводили консультации с Нацбанком, представителями криптоиндустрии и экспертами Комитета. Привлечен ли к этому процессу Даниил Гетманцев? – Нет, не вовлечен,

– говорит Железняк.

Деталей документа сейчас нет, однако известно, что в разработке участвует криптобиржа Binance.

Опыт США

Штат Нью-Гемпшир стал первым в США, который официально разрешил создание государственного крипторезерва. Новый закон предусматривает возможность инвестирования государственных средств в биткойн и драгоценные металлы.

Согласно закону HB302, штат Нью-Гемпшир получил право вкладывать до 5% своих государственных финансов в драгоценные металлы и цифровые активы с рыночной капитализацией более 500 миллиардов долларов.

Несмотря на интерес криптовалютными резервами в других штатах – в частности, в Монтане, Вайоминге, Северной Дакоте и Пенсильвании – аналогичные инициативы там были остановлены, а Флорида вообще отозвала соответствующие законопроекты.

На национальном уровне администрация Дональда Трампа также поддержала идею создания резерва биткойнов, но только из монет, которые уже находятся в собственности правительства, без новых закупок.