Что известно об обвале Dogecoin

Мемкоин получил популярность благодаря поддержке Илона Маска, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Теперь для криптовалюты наступил сложный период: ее цена упала примерно на 10% только за один день и в целом на 22% за неделю. Снижение курса совпало с официальным выходом Маска из администрации Дональда Трампа и из Департамента правительственной эффективности.

После этого Маск и Трамп начали публичный спор, в частности в соцсети X. Маск резко критиковал бюджетный законопроект Трампа, а Трамп отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, близкого к Маску, на должность руководителя NASA.

Обострение спора Маска и Трампа

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего соратника и миллиардера Илона Маска и заявил, что тот "исчерпал себя".

Илон "исчерпал себя", я попросил его уйти, я отменил его Мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которых никто другой не хотел, и он просто сошел с ума!

– написал американский президент.

В следующем своем посте Трамп добавил, что "лучший способ сэкономить деньги в бюджете" – это прекратить государственные субсидии и разорвать контракты с Маском.

На заявления Дональда Трампа отреагировал и сам Илон Маск. В заметке на своей странице в соцсети Х бизнесмен назвал слова президента "ложью".