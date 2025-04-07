На фоне новых пошлин Трампа: криптовалюта существенно потеряла свои позиции

В ночь с воскресенья на понедельник, 6 на 7 апреля, цена биткойна в моменте составила 78 539 долларов. Таким образом он потерял почти 6% стоимости менее чем за сутки.

Из-за тарифов Трампа произошли изменения на рынке криптовалют

Это произошло на из-за увеличения макроэкономической напряженности, пишет 24 Канал со ссылкой на данные TradingView.

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Кроме того, существенное падение продемонстрировал Ethereum, который обвалился почти на 12%. За последние 24 часа он упал ниже отметки 1 600 долларов, в моменте достигнув 1 555 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 192,4 миллиарда долларов.

На крипторынке общему спаду поспособствовало приближение открытия новой недели на международных фондовых биржах. Индекс GMCI 30, отслеживающий данные о ценах 30 крупнейших цифровых активов, за сутки потерял более 8%. В частности с начала года он снизился на 33,9%.

Почему произошел спад криптовалюты

Причиной снижения могли стать новые торговые пошлины Трампа. За первые два дня после анонса тарифов:

потери на фондовом рынке США превысили 5,4 триллиона долларов;

индекс S&P 500 достиг 11-месячного минимума;

Nasdaq 100 вошел в "медвежью" зону.

После объявления тарифов на импорт, рынок криптоактивов сумел удержаться в районе 83 000 долларов. Но в преддверии новой недели уже начал сдавать позиции.

Эксперты ожидают усиления экономического противостояния США, Китая и ЕС, которое будет иметь определенные последствия:

увеличит шансы на возникновение глобальной рецессии; вызовет проблемы на крипторынке.

Биткоин завершил I квартал 2025 года с падением на 11,7%. Он занял 12 место в разрезе последних 15 лет и показал худший результат за десятилетие, передает The Block со ссылкой на аналитиков NYDIG Research. Эксперты считают, что столь слабый старт года снова вызывает дискуссии о фазе криптоцикла.

Согласно слов аналитиков, текущая коррекция может повторить сценарий 2015 года повторить сценарий 2015 года. Тогда рынок после длительного спада стабилизировался и начал новый рост в 2016 году.

Важно! Однако в отличие от тех лет, текущий макроэкономический фон остается крайне нестабильным.