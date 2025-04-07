На фоне новых пошлин Трампа: криптовалюта существенно потеряла свои позиции
- Цена биткойна упала почти на 6% за сутки из-за увеличения макроэкономической напряженности, в частности, из-за новых торговых пошлин Трампа.
- Ethereum обвалился почти на 12%, рынок криптоактивов потерпел общий спад перед открытием новой недели на международных фондовых биржах.
В ночь с воскресенья на понедельник, 6 на 7 апреля, цена биткойна в моменте составила 78 539 долларов. Таким образом он потерял почти 6% стоимости менее чем за сутки.
Из-за тарифов Трампа произошли изменения на рынке криптовалют
Это произошло на из-за увеличения макроэкономической напряженности, пишет 24 Канал со ссылкой на данные TradingView.
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Кроме того, существенное падение продемонстрировал Ethereum, который обвалился почти на 12%. За последние 24 часа он упал ниже отметки 1 600 долларов, в моменте достигнув 1 555 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 192,4 миллиарда долларов.
На крипторынке общему спаду поспособствовало приближение открытия новой недели на международных фондовых биржах. Индекс GMCI 30, отслеживающий данные о ценах 30 крупнейших цифровых активов, за сутки потерял более 8%. В частности с начала года он снизился на 33,9%.
Почему произошел спад криптовалюты
Причиной снижения могли стать новые торговые пошлины Трампа. За первые два дня после анонса тарифов:
- потери на фондовом рынке США превысили 5,4 триллиона долларов;
- индекс S&P 500 достиг 11-месячного минимума;
- Nasdaq 100 вошел в "медвежью" зону.
После объявления тарифов на импорт, рынок криптоактивов сумел удержаться в районе 83 000 долларов. Но в преддверии новой недели уже начал сдавать позиции.
Эксперты ожидают усиления экономического противостояния США, Китая и ЕС, которое будет иметь определенные последствия:
- увеличит шансы на возникновение глобальной рецессии;
- вызовет проблемы на крипторынке.
Биткоин завершил I квартал 2025 года с падением на 11,7%. Он занял 12 место в разрезе последних 15 лет и показал худший результат за десятилетие, передает The Block со ссылкой на аналитиков NYDIG Research. Эксперты считают, что столь слабый старт года снова вызывает дискуссии о фазе криптоцикла.
Согласно слов аналитиков, текущая коррекция может повторить сценарий 2015 года повторить сценарий 2015 года. Тогда рынок после длительного спада стабилизировался и начал новый рост в 2016 году.
Важно! Однако в отличие от тех лет, текущий макроэкономический фон остается крайне нестабильным.