Что известно о стейблкоине Вайоминга?

Согласно законодательству Вайоминга, стоимость нового FRNT будет подкреплена активами, которые на 2% превышают сумму выпущенных токенов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Комиссию стейблтокенов штата.

Смотрите также США вводят новые санкции: теперь ограничения касаются криптобиржи

Для обеспечения стейблкойна Вайоминга будут использовать доллары США и краткосрочные казначейские облигации, как содержатся в местном трасте.

Купить FRNT можно будет уже через несколько дней несколькими способами:

через криптобиржу Kraken на блокчейне Solana, которая имеет регистрацию в Вайоминге;

или же через платформу Rain, которая интегрирована с Visa в сети Avalanche.

Bloomberg отмечает, что Вайоминг может показать пример другим американским штатам по использованию цифровых денег. В Небраске и Техасе сейчас также размышляют над идеей запуска стейблкоинов.

Что известно о стейблкоине? Стейблкойн – это разновидность криптовалюты. Его стоимость привязана к стабильному активу, чаще всего доллару, евро или золоту. Благодаря этому цена этой криптовалюты меньше колеблется, в частности, по сравнению с биткойном. Это делает его удобным для расчетов и сохранения средств.

Стейблкойны используются для онлайн-платежей, торговли криптовалютой и переводов денег, а также чтобы защитить средства от резких колебаний курса криптовалют.

Кто еще запускает собственные стейблкоины?