Что известно о стейблкоине Вайоминга?
Согласно законодательству Вайоминга, стоимость нового FRNT будет подкреплена активами, которые на 2% превышают сумму выпущенных токенов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Комиссию стейблтокенов штата.
Для обеспечения стейблкойна Вайоминга будут использовать доллары США и краткосрочные казначейские облигации, как содержатся в местном трасте.
Купить FRNT можно будет уже через несколько дней несколькими способами:
- через криптобиржу Kraken на блокчейне Solana, которая имеет регистрацию в Вайоминге;
- или же через платформу Rain, которая интегрирована с Visa в сети Avalanche.
Bloomberg отмечает, что Вайоминг может показать пример другим американским штатам по использованию цифровых денег. В Небраске и Техасе сейчас также размышляют над идеей запуска стейблкоинов.
Что известно о стейблкоине?
Стейблкойн – это разновидность криптовалюты. Его стоимость привязана к стабильному активу, чаще всего доллару, евро или золоту. Благодаря этому цена этой криптовалюты меньше колеблется, в частности, по сравнению с биткойном. Это делает его удобным для расчетов и сохранения средств.
Стейблкойны используются для онлайн-платежей, торговли криптовалютой и переводов денег, а также чтобы защитить средства от резких колебаний курса криптовалют.
Кто еще запускает собственные стейблкоины?
Пример Вайоминга показывает, что популярность криптовалют в мире растет. Недавно, например, стало известным, что свой первый стейблкойн хочет выпустить Япония. Он будет называться JPYC и будет привязан к национальной валюте страны – иене. Криптовалюту планируют продавать уже этой осенью.
А ранее сообщалось о выпуске цифровых денег Китаем. Пекин хочет таким образом усилить роль юаня в мире, однако остерегается финансовых рисков. Поэтому количество лицензий на выпуск стейблкойна будет ограничено, а проводить криптоэксперимент будут только в Гонконге.