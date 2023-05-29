Миллион за день: как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору

Одному инвестору удалось за три дня заработать 1 300 000 долларов вложив деньги в криптовалюту - RefundCoin (RFD). Эти токены составляют 99% всей крипты, которой владеет счастливчик.

Как инвестор стал миллионером за 3 дня

20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1 327 042 долларов.

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К слову, адрес криптовалютного кошелька инвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.

Какие инструменты помогут проанализировать подобные случаи на криптобирже

Чтобы выявить случаи столь быстрого успеха можно воспользоваться тремя разными платформами для анализа криптовалют:

DEX Screener

Платформа позволяет отследить изменения курса в новых торговых парах. Также сервис предлагает монеты, которые имели наибольший успех в течение 24 часов и дает адрес.

Bubblemaps

Сервис дополняет предварительную платформу. Сюда можно вставить адрес токена и посмотреть кошельки крупнейших и активных владельцев токена.

Zerion

Здесь можно просмотреть информацию по активности любого кошелька и понять стратегию, по которой работает инвестор.

Как норвежский студент разбогател, купив биткойнов на 27 долларов

Еще в 2009 году, когда студент Кристофер Кох писал свою диссертацию о криптошифровании данных, он заинтересовался виртуальными валютами.

Для эксперимента он купил 5 тысяч биткойнов, которые к тому времени стоили 27 долларов за каждую, и положил их на свой виртуальный кошелек. Только в 2013 году он упомянул об этой покупке, как раз тогда, когда эта валюта стоила 266 долларов за биткойн.

Не прилагая усилий, он обнаружил, что теперь на его балансе 886 000 долларов, часть из которых он потратил на трехкомнатную квартиру в респектабельном районе Тойен столицы Норвегии Осло.

Сегодня WhiteBIT объединяет 3,5 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Миссия компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптосообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.