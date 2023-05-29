Миллион за день: как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору
Источник:Dami-Defi
Одному инвестору удалось за три дня заработать 1 300 000 долларов вложив деньги в криптовалюту - RefundCoin (RFD). Эти токены составляют 99% всей крипты, которой владеет счастливчик.
Как инвестор стал миллионером за 3 дня
20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1 327 042 долларов.
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Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.
Какие инструменты помогут проанализировать подобные случаи на криптобирже
Чтобы выявить случаи столь быстрого успеха можно воспользоваться тремя разными платформами для анализа криптовалют:
- DEX Screener
Платформа позволяет отследить изменения курса в новых торговых парах. Также сервис предлагает монеты, которые имели наибольший успех в течение 24 часов и дает адрес.
- Bubblemaps
Сервис дополняет предварительную платформу. Сюда можно вставить адрес токена и посмотреть кошельки крупнейших и активных владельцев токена.
- Zerion
Здесь можно просмотреть информацию по активности любого кошелька и понять стратегию, по которой работает инвестор.
Как норвежский студент разбогател, купив биткойнов на 27 долларов
- Еще в 2009 году, когда студент Кристофер Кох писал свою диссертацию о криптошифровании данных, он заинтересовался виртуальными валютами.
- Для эксперимента он купил 5 тысяч биткойнов, которые к тому времени стоили 27 долларов за каждую, и положил их на свой виртуальный кошелек. Только в 2013 году он упомянул об этой покупке, как раз тогда, когда эта валюта стоила 266 долларов за биткойн.
- Не прилагая усилий, он обнаружил, что теперь на его балансе 886 000 долларов, часть из которых он потратил на трехкомнатную квартиру в респектабельном районе Тойен столицы Норвегии Осло.