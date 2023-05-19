Какое место блокчейну в экономике Украины
Основатель и СЕО одной из самых крупных криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT Владимир Носов считает, что блокчейн для Украины это новые и перспективные возможности.
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Украина сейчас способна показать всему миру широкие преимущества от внедрения блокчейной технологии в совершенно разных сферах – как в бизнесе, так и в государственном секторе. Для обретения максимальной прозрачности, для повышения скорости процессов и уменьшения себестоимости многих задач,
– объяснил СЕО.
Также он добавил, что именно криптофандрейзинг может стать ключевым фактором для восстановления Украины, потому что, например, донаты в токенах уже показали свою эффективность. Он назвал три преимущества:
- возможность мгновенного перевода сумм на ВСУ;
- простая процедура конвертирования;
- простой способ сохранить свои сбережения при переезде.
В рамках партнерства с официальной платформой UNITED24 компания WhiteBIT через криптопроцессинговый сервис Whitepay создала возможность принимать донаты на нужды Украины в большинстве валют мира и более 100 криптовалютах. Только за три недели полномасштабной войны криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов,
– объяснил Носов.
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По результатам Global Skill Report 2022 Украина вошла в десятку стран мира в рейтинге технологических навыков. Украинский IT-рынок даже во время полномасштабной войны показал рост на 23% в прошлом году и сохраняет стойкость. Это исторический шанс для мощного развития Украины в этой сфере, а также развития блокчейн-технологий, их популяризации среди украинцев.
– прокомментировал основатель WhiteBIT.
Как WhiteBIT мешает россиянам обходить санкции
Владимир Носов рассказал, что после начала полномасштабного вторжения любое сотрудничество с Россией было сразу прекращено.
Еще в первые дни после полномасштабного вторжения WhiteBIT закрыла возможность регистрации для пользователей с Россией, ввела дополнительные проверки транзакций, которые могут быть связаны с Россией, упразднила пары с рублем и заблокировала депозиты и вывод рублей. Мы сразу объявили об этом публично и призываем к этому других игроков индустрии,
– добавил он.
Также он подчеркнул, что компании, держащие нейтралитет в этой ситуации, фактически помогают россиянам обходить санкции и выводить свои активы. По его словам, из-за корпоративной проукраинской позиции на компанию оказывалось большое давление.
Я допускаю, что публичная проукраинская позиция WhiteBIT как одного из крупных игроков в криптоиндустрии и донаторов Украины может кому-то мешать. Информационная война сосредоточена не только на топ-чиновниках и политиках Украины. За год мы видели много попыток обесценить работу ведущих украинских фондов, волонтеров и бизнеса, системно поддерживающего ВСУ,
– объяснил Носов.
С 24 февраля 2022 года компания передала на нужды Украины около 400 миллионов гривен, однако больше деталей основатель WhiteBIT рассказывать отказался ссылаясь на конфиденциальность.
Он лишь добавил, что предприятие активно сотрудничает с правоохранительными органами для улучшения безопасности собственного ресурса и обнаружения мошенников. За это он получил отличие "При содействии войску".
Награда Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, почетный нагрудный знак "За содействие войску" – это большая честь для меня и повод гордиться для всей команды WhiteBIT. Награда такого ранга – высшая награда, которую может получить гражданский человек,
– поделился впечатлениями СЕО.
Основатель WhiteBIT получил отличие от Главнокомандующего ВСУ / Скриншот по инстаграмме Носова