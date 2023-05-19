Какое место блокчейну в экономике Украины

Основатель и СЕО одной из самых крупных криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT Владимир Носов считает, что блокчейн для Украины это новые и перспективные возможности.

Читайте также Украина в тройке мировых лидеров по использованию криптовалюты

Украина сейчас способна показать всему миру широкие преимущества от внедрения блокчейной технологии в совершенно разных сферах – как в бизнесе, так и в государственном секторе. Для обретения максимальной прозрачности, для повышения скорости процессов и уменьшения себестоимости многих задач,

– объяснил СЕО.

Также он добавил, что именно криптофандрейзинг может стать ключевым фактором для восстановления Украины, потому что, например, донаты в токенах уже показали свою эффективность. Он назвал три преимущества:

возможность мгновенного перевода сумм на ВСУ;

простая процедура конвертирования;

простой способ сохранить свои сбережения при переезде.

В рамках партнерства с официальной платформой UNITED24 компания WhiteBIT через криптопроцессинговый сервис Whitepay создала возможность принимать донаты на нужды Украины в большинстве валют мира и более 100 криптовалютах. Только за три недели полномасштабной войны криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов,

– объяснил Носов.

Любопытно! СЕО сравнил Украину с Сингапуром и отметил, что мы можем аналогично улучшить свое экономическое состояние на счет конкурентности на рынке криптовалюты.

Читайте также Экономика Сальвадора стремительно растет после легализации криптовалюты.

По результатам Global Skill Report 2022 Украина вошла в десятку стран мира в рейтинге технологических навыков. Украинский IT-рынок даже во время полномасштабной войны показал рост на 23% в прошлом году и сохраняет стойкость. Это исторический шанс для мощного развития Украины в этой сфере, а также развития блокчейн-технологий, их популяризации среди украинцев.

– прокомментировал основатель WhiteBIT.

Как WhiteBIT мешает россиянам обходить санкции

Владимир Носов рассказал, что после начала полномасштабного вторжения любое сотрудничество с Россией было сразу прекращено.

Еще в первые дни после полномасштабного вторжения WhiteBIT закрыла возможность регистрации для пользователей с Россией, ввела дополнительные проверки транзакций, которые могут быть связаны с Россией, упразднила пары с рублем и заблокировала депозиты и вывод рублей. Мы сразу объявили об этом публично и призываем к этому других игроков индустрии,

– добавил он.

Также он подчеркнул, что компании, держащие нейтралитет в этой ситуации, фактически помогают россиянам обходить санкции и выводить свои активы. По его словам, из-за корпоративной проукраинской позиции на компанию оказывалось большое давление.

Я допускаю, что публичная проукраинская позиция WhiteBIT как одного из крупных игроков в криптоиндустрии и донаторов Украины может кому-то мешать. Информационная война сосредоточена не только на топ-чиновниках и политиках Украины. За год мы видели много попыток обесценить работу ведущих украинских фондов, волонтеров и бизнеса, системно поддерживающего ВСУ,

– объяснил Носов.

С 24 февраля 2022 года компания передала на нужды Украины около 400 миллионов гривен, однако больше деталей основатель WhiteBIT рассказывать отказался ссылаясь на конфиденциальность.

Он лишь добавил, что предприятие активно сотрудничает с правоохранительными органами для улучшения безопасности собственного ресурса и обнаружения мошенников. За это он получил отличие "При содействии войску".

Награда Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, почетный нагрудный знак "За содействие войску" – это большая честь для меня и повод гордиться для всей команды WhiteBIT. Награда такого ранга – высшая награда, которую может получить гражданский человек,

– поделился впечатлениями СЕО.

Основатель WhiteBIT получил отличие от Главнокомандующего ВСУ / Скриншот по инстаграмме Носова