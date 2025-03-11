Как выросли доходы России от экспорта нефти

В январе 2025 года доходы России от экспорта нефти выросли на 1 миллиард долларов США, достигнув 15,8 миллиарда долларов благодаря росту цен на нефть и нефтепродукты, передает 24 Канал со ссылкой на данные Russian Oil Tracker за февраль от KSE Institute.

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Указано, что в январе российский экспорт нефти морем вырос на 4,3%. Поставки сырой нефти увеличились на 3,4%, а экспорт нефтепродуктов – на 5,5%.

Предварительные данные за 2024 показывают, что общие доходы выросли на 4 миллиардов долларов США в годовом измерении, достигнув 189,1 миллиарда долларов США. Несмотря на усиление санкций США, Россия и в дальнейшем в значительной степени полагается на теневой флот, привлекая как санкционированные, так и новые суда для поддержки экспорта нефти,

– говорится в исследовании.

Таким образом, Китай продолжает поддерживать торговлю российской нефтью, несмотря на санкции, а также:

Индия, Китай и Турция остаются главными покупателями российской нефти. Хотя Индия уменьшила импорт сырой нефти из России на 10% в январе, она осталась крупнейшим импортером, обеспечив 44% всего объема импорта российской сырой нефти морем.

Турция же лидирует в закупке нефтепродуктов, импортируя 552 тысячи баррелей в сутки.

По оценкам KSE Institute, доходы России от продажи нефти при текущих ограничениях цен на нефть и санкционном статус-кво, достигнут 149 миллиардов долларов США в 2025 году и 131 миллиарда долларов США в 2026 году. Однако слабое соблюдение санкций может привести к увеличению доходов до 170 миллиардов долларов США и 163 миллиарда долларов в 2025 и 2026 годах соответственно,

– подсчитали специалисты.

Кто перевозит российскую нефть

Большинство перевозок российской нефти происходят с помощью теневого флота. В январе из российских портов вышло 192 танкера, загруженные нефтью и нефтепродуктами, в частности два из них участвовали в перекачке нефти с одного судна на другое.

В январе теневой флот обеспечил 86% экспорта российской сырой нефти морем. Три компании из ОАЭ контролировали 19% перевозок, среди которых лидерами стали Stream Ship Management Fzco и Avebury Shipmanagement Llc-Fz,

– говорится в сообщении.

Россия использует удобные флаги для обхода санкций и поддержки экспорта нефти, в частности Панамы, Барбадоса и Сьерра-Леоне. В январе доля танкеров под флагом Панамы снизилась на 31%, а Россия начала привлекать незарегистрированные суда для транспортировки нефти.

В KSE Institute сообщили, что пять китайских компаний из топ-10 перевозчиков обеспечили 10% от общего экспорта. При этом 37% поставок российских нефтепродуктов осуществлялось теневым флотом, из которых турецкие компании были ответственны за 13% перевозок.