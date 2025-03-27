Ставки и перспективы для вкладчиков: что ждет гривневые депозиты

С начала 2025 года ставки по гривневым вкладам выросли. А уже с апреля изменится ставка по 3-месячным депозитным сертификатам. Таким образом, ожидается, что средства вкладчиков будут убережены от обесценивания.

Когда изменятся ставки

В комментарии для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что с 4 апреля вступит в силу изменение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам – она достигнет 19%. Таким образом, процесс роста ставок по гривневым вкладам приобретет формальные признаки.

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Кроме того, процесс постепенного роста доходности гривневых депозитов продолжается с декабря: с тех пор как НБУ увеличил учетную ставку и другие монетарные инструменты.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Вместе с тем именно мартовское решение Монетарного комитета регулятора стало настоящим толчком для более активного пересмотра банками доходности собственных депозитных программ, особенно продолжительность от 6 месяцев до 1 года.

Замотаев добавляет, что по сравнению с началом года ставки по гривневым вкладам выросли в среднем на 1 – 1,5 процентного пункта.

Сейчас средние ставки выглядят следующим образом:

Ультракороткие вклады сроком 3 – 6 месяцев – 12,5 – 13% годовых.

Вклады на срок 6 – 9 месяцев – 13,5 – 14,5% годовых.

Вклады на срок 9 – 12 месяцев – 13 – 13,5% годовых.

Вклады на срок 1 год – 13 – 13 _COPY2 13,5% годовых.

Сейчас все виды вкладов "работают" на клиента несмотря на то, что инфляция до сих пор "донимает" экономику (до конца первого полугодия она может составить 13 – 15% год к году). Замечу, что решение Нацбанка об увеличении ставки по депсертификатам имеет целью стимулировать банки к более активному развитию депозитов с особым акцентом именно на ультракоротких вкладах,

– говорит банкир.

Итак, в апреле ставки по таким депозитам по меньшей мере могут уберечь средства вкладчика от обесценивания.

Какие сроки вклада будут наиболее конкурентными

Вклады сроком 6 – 9 месяцев

По мнению Замотаева, наиболее конкурентными будут вклады сроком 6 – 9 месяцев и на 1 год. Такие депозиты дают почти тождественную доходность, что дает гражданам возможность выбора в зависимости от собственных потребностей и целей.

Вклады на 6 – 9 месяцев могут заинтересовать тех клиентов, что, во-первых, надеются по завершению срока вклада снова положить средства на депозит, но уже по большим процентам. А, во-вторых, такие депозиты будут полезны тем, кто целенаправленно хочет положить деньги на короткий срок,

– добавляет Дмитрий Замотаев.

Вклады сроком на 1 год

Здесь главным стимулом для вкладчика может стать то, что по прогнозам во втором полугодии инфляция существенно затормозит, а в конце года составит 8 – 9% год к году. А в планах НБУ – вернуться к 5% инфляции.

При таком ходе событий вполне возможно, что именно сейчас самые высокие ставки по депозитам, а второй половине года они медленно начнут сокращаться,

– отмечает господин Дмитрий.

Таким образом, следующей неделе стоит ожидать до депозитного оживления банков, которые смогут предложить достаточно выгодные условия для размещения средств на гривневых вкладах.

Обратите внимание! Ожидается, что максимальные ставки по гривневым вкладам, особенно сроком 6 – 9 месяцев и 1 год могут достичь 17% годовых.