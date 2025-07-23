Доллары или евро: в какую валюту выгоднее вкладывать деньги

Из-за постоянного колебания курса и обесценивания доллара все чаще возникает вопрос, в какую валюту выгоднее вложиться. Эксперты рассказали, какую валюту покупать, чтобы не потерять сбережения в будущем.

Что лучше покупать: доллар или евро?

Эксперты советуют поделить сумму своих сбережений на несколько мировых валют, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новини.LIVE".

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Я рекомендую держать сбережения в разных валютах. Есть общая тенденция на ослабление доллара. Однако мы не наблюдаем его пике, поэтому процент доллара в общем перечне сбережений можно уменьшить. Но не намного, где-то на 20%,

– говорит эксперт Илья Несходовский.

По его словам, отдельно скупать евро смысла нет. Оно может понадобиться разве в случае выезда за границу и необходимости рассчитываться в Европе наличными. Ближе к осени евро может сильно подешеветь, это повлечет частичную потерю сбережений.

Если же вы беспокоитесь о колебаниях доллара и евро, то альтернативой являются облигации внутреннего государственного займа. Там доходность составляет 14-15% годовых, что позволяет рассматривать облигации как потенциальный источник дохода.

Какой курс доллара и евро?

По состоянию на утро 23 июля стало известно, как изменились курсы валют. Покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 22 июля) и продажа по 42 гривны (-5 копеек). Покупка евро проходит по 48,50 гривны (+8 копеек), продажа – по 49,22 гривны (+16 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке:

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+2 копейки), а продать по 41,78 гривны (+2 копейки).

(+2 копейки), а продать (+2 копейки). Покупка евро по 48,90 гривны (+9 копеек), а продажа по 49,15 гривны (+13 копеек).

По сколько курс в обменниках:

По состоянию на 22 июля, доллары покупают в среднем по: 41,03 гривны (-28 копеек), а продают по 41,86 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. По состоянию на 23 июля, Евро покупают по 48,45 гривны (-17 копеек), а продают по 49,40 гривны (+6 копеек).

Эксперт Тарас Лесовой добавляет, что по его наблюдениям, более 50% граждан до сих пор держат долларовую валюту как способ сэкономить. Кроме того, он отмечает, что паническая скупка европейской валюты на фоне ее роста, не поможет сохранить состояние или заработать.