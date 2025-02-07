Когда крипта будет легализована

Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что ВРУ будет делать все возможное, чтобы приняли законопроект по легализации крипты в Украине до начала лета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

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Даниил Гетманцев Председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года приняли.

Гетманцев уточнил, что первое чтение законопроекта будет происходить в I квартале года. А вот второе уже после голосования в Верховной Раде.

Обратите внимание! Гетманцев напомнил, что внедрять льготное налогообложение для крипты правительство не планирует. Однако определенные нюансы все же будут. В частности, облагать налогом планируют именно прибыль от крипты.