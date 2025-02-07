Крипту в Украине планируют легализовать: Гетманцев рассказал, когда это произойдет
В Украине планируют легализовать криптовалюту. Сделать это должны уже в этом году. Соответствующая подготовка со стороны правительства продолжается.
Когда крипта будет легализована
Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что ВРУ будет делать все возможное, чтобы приняли законопроект по легализации крипты в Украине до начала лета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.
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Мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года приняли.
Гетманцев уточнил, что первое чтение законопроекта будет происходить в I квартале года. А вот второе уже после голосования в Верховной Раде.
Обратите внимание! Гетманцев напомнил, что внедрять льготное налогообложение для крипты правительство не планирует. Однако определенные нюансы все же будут. В частности, облагать налогом планируют именно прибыль от крипты.