Какие льготы могут получить литы УБД

Льготы можно разделить на медицинские, образовательные и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Таким образом для детей УБД предусматривается такая помощь:

льготы на оздоровление и отдых;

первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях;

право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;

право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для лиц, обучающихся на дневной форме обучения;

право на социальную стипендию при условии отсутствия задолженности.

Важно! Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий.

Как оформить льготы для детей УБД

Для получения льгот лица (с уже оформленным статусом участника боевых действий) должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. В частности, следует подать следующие заявления в ПФУ:

заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);

заявление об установлении льготы.

Обратите внимание! Документы нужно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине. Также их можно отправить по почте, отправить через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через приложение Дія.