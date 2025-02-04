Кто такая многодетная семья

В частности это касается и многодетных семей, передает 24 канал со ссылкой на Барский городской совет.

Читайте также Кто останется без льгот на коммунальные услуги и как это зависит от доходов

Согласно Закону Украины, многодетной семьей является семья, которая соответствует следующим критериям:

супруги (мужчина и женщина) находятся в зарегистрированном браке и проживают вместе;

вместе воспитывает трех и более детей;

или один отец (одна мать), который (которая) проживает вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывает.

В состав многодетной семьи входят также дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях до окончания учебных заведений. Однако не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Важно! К тому же такая семья, которая по уважительным или независящим от нее причинам, имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

Какие льготы могут получить многодетные семьи

Многодетным семьям предоставляются следующие льготы:

150% скидка платы за пользование жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством;

50% скидка платы за пользование коммунальными услугами и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;

50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, определенных законодательством, в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления;

внеочередное установление квартирных телефонов. Абонентская плата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов.

Как на льготы влияет площадь жилья Площадь жилья, на которую предоставляется скидка при расчетах платы за отопление, составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

В то же время плата за пользование жильем (квартирной платы), коммунальными услугами и стоимости топлива, предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.

Также они дети из многодетных семей имеют следующие льготы:

Бесплатное питание в школах (Постановление КМУ №856 от 19.06.2002 года). Бесплатное обучение в школах искусств (Постановление КМУ №374 от 06.07.1992 года). Приоритетное право на кредит на образование - малообеспеченные семьи имеют преимущество в получении кредита для оплаты обучения детей в вузах. Льготный проезд в транспорте - местные власти могут вводить дополнительные формы поддержки, в частности льготный проезд для многодетных семей.

Обратите внимание! Эти льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.