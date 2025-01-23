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23 января 2025, 12:34
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Крупнейшая криптобиржа мира поддержала мемкоин Трампа: что это значит

Вита Свирневская

Накануне своей инаугурации Дональд Трамп удивил мир запуском собственной криптовалюты. Его монету уже поддержала крупнейшая криптобиржа мира.

Крупнейшая криптобиржа мира объявила листинг мемоина Трампа

Крупнейшая криптобиржа в мире объявила об официальном листинге мемоина $TRUMP на своей платформе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Binance. Криптобиржа заявляла о своей готовности по добавлению этой монета на свою платформу почти сразу после ее запуска.

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Как правило, листинг – это важное событие, которое может повлиять на стоимость криптовалюты на рынке. Это связано с такими причинами:

  • Объявление о листинге может спровоцировать волну оптимизма среди участников рынка (инвесторы, трейдеры), а также временно увеличить как спрос на монету, так и ее цену.
  • После листинга монета становится доступна для большего количества пользователей, а благодаря активной торговле ликвидность монеты растет. Как результат, это приводит к увеличению того же спроса на монету, что положительно влияет на цену и объем торгов.

Что такое листинг

Это процесс добавления цифрового актива на биржу криптовалют или торговую платформу. Прежде чем криптовалюта становится доступной для покупки и продажи, она должна пройти сложную процедуру проверки, что также является частью листинга.

Торговля парой TRUMP/USDT стартует 23 января 2025 года 0 13:00 по киевскому времени. На данный момент монета $TRUMP торгуется на уровне 35,92 доллара. За последние 24 часа криптовалюта подешевела почти на 14%. Максимальная цена монеты за сутки составляет 42,82 доллара.

Интересные факты о мемкоине $TRUMP:

  • Криптовалюту, которую создали на блокчейне Solana, запустили 17 января 2025 года.
  • За первые 8 часов на рынке рыночная капитализация монеты достигла 17 миллиардов долларов.
  • Сейчас пользователи имеют доступ к 200 миллионам мемкоинов, которые связаны с Трампом. За следующие 3 года количество монет должно вырасти до 1 миллиарда.
  • Криптопроект поддерживается компаниями CIC Digital LLC и Fight Fight Fight Fight LLC, которые являются дочерними структурами The Trump Organization. 80% объема токена принадлежит именно этим компаниям принадлежит именно этим компаниям.