Крупнейшая криптобиржа мира поддержала мемкоин Трампа: что это значит

Накануне своей инаугурации Дональд Трамп удивил мир запуском собственной криптовалюты. Его монету уже поддержала крупнейшая криптобиржа мира.

Крупнейшая криптобиржа мира объявила листинг мемоина Трампа

Крупнейшая криптобиржа в мире объявила об официальном листинге мемоина $TRUMP на своей платформе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Binance. Криптобиржа заявляла о своей готовности по добавлению этой монета на свою платформу почти сразу после ее запуска.

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Как правило, листинг – это важное событие, которое может повлиять на стоимость криптовалюты на рынке. Это связано с такими причинами:

Объявление о листинге может спровоцировать волну оптимизма среди участников рынка (инвесторы, трейдеры), а также временно увеличить как спрос на монету, так и ее цену.

После листинга монета становится доступна для большего количества пользователей, а благодаря активной торговле ликвидность монеты растет. Как результат, это приводит к увеличению того же спроса на монету, что положительно влияет на цену и объем торгов.

Что такое листинг Это процесс добавления цифрового актива на биржу криптовалют или торговую платформу. Прежде чем криптовалюта становится доступной для покупки и продажи, она должна пройти сложную процедуру проверки, что также является частью листинга.

Торговля парой TRUMP/USDT стартует 23 января 2025 года 0 13:00 по киевскому времени. На данный момент монета $TRUMP торгуется на уровне 35,92 доллара. За последние 24 часа криптовалюта подешевела почти на 14%. Максимальная цена монеты за сутки составляет 42,82 доллара.

Интересные факты о мемкоине $TRUMP: