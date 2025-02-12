Как объяснил 24 Каналу доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, одна из причин того, что произошло, – поведенческая экономика. В конкретном примере она была связана с Meme Coin, но это может быть недвижимость, облигации МММ и что-либо другое.

К теме Революция в криптомире или хайп: как мемкоин Трампа повлиял на собственный имидж и доходы

В чем смысл Meme Coin

Есть определенная идея, вокруг которой "разгоняют" большие обещания. Например, перед инаугурацией Трамп много говорил о том, что будет легализировать криптовалюты. Соответственно, все это должно стать деньгами. А в день его вступления в должность – превратится в гигантские деньги.

Тогда Трамп действительно запустил Meme Coin, который очень сложно купить в Украине, нужно регистрироваться через VPN, мол, ты находишься в США. Тогда появляется возможность приобрести именную трамповскую цифровую валюту на определенных сайтах. Это делается ввиду того, что Meme Coin точно будет расти в цене.

Дальше происходит очень стремительный рост стоимости этой цифровой единицы. Почему? Потому что всем кажется, что Трамп уже стал президентом, значит, завтра это будет в десять раз дороже, поэтому есть смысл покупать сегодня,

– объяснил экономист.

Почему Meme Coin упал в цене

С самого начала Meme Coin принадлежал семье Трампа. Поэтому они точно заработали не только на комиссиях, но и на первичной продаже этих единиц. По разным оценкам было 800 миллионов прямого заработка.

Но в какой-то момент оказалось, что желающих покупать за такие большие деньги уже нет. Тогда вместо обещаний будущего роста приходит понимание, что все это вообще ничего не стоило. И начинается обратный ажиотаж – успеть продать то, что ты купил.

Зная поведенческую экономику, ты не играешь в подобные игры, потому что не управляешь этим процессом. Это не ты выпускаешь валюту, поэтому точно проигрываешь в этой игре,

– отметил Андрей Длигач.

Можно вкладывать в криптовалюту только если на 100% убежден в ее будущем. Тогда человек просто накапливает свой цифровой капитал, который когда-то, в момент полной легализации, будет таким же капиталом как сейчас доллары или евро.

"Но если ты действительно хочешь зарабатывать, то зарабатывай, инвестируя в бизнес, стартапы, рост, где хотя бы есть фондовые рынки. Это будет на пользу", – добавил доктор экономических наук.

В чем отличие с Bitcoin

Все зависит от того, чем подкреплена любая валюта. Например, доллар – это денежная единица, которая подкреплена обещаниями, что за нее можно будет что-то купить, что какое-то государство следит, чтобы она не обесценилась. Такое доверие убеждает человека, что доллары можно накапливать.

То же самое с Bitcoin. Есть вера, потому что в него инвестируют огромные корпорации. В конце концов именно они контролируют огромную часть Bitcoin и поэтому заинтересованы, чтобы он не обесценился,

– пояснил Андрей Длигач.

Также существование биткоина подкрепляет вера многих людей в то, что когда-то криптовалюты будут легальным инструментом на уровне с фиатными валютами. Именно такое ожидание заставляет удерживать этот ресурс и даже способствует его подорожанию. Особенно, когда мы слышим, что он вырастет до 200 тысяч долларов.

Это стимулирует покупку Bitcoin. А если есть желание купить, возникает определенный дефицит. Это инструменты влияния, а все вокруг – поведенческая экономика, попытка одних управлять поведением других.

Напомним, Трамп запустил свой Meme Coin 18 января 2025 года. За сутки он вырос на 300%. А 19 января Meme Coin запустила жена Трампа Мелания, обвалив цену токена ее мужа на 40%.