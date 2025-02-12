Игра, которой вы не управляете, – экономист назвал подводные камни Trump Meme Coin

Накануне инаугурации Дональд Трамп запустил свой Meme Coin, который вызвал немалый ажиотаж. Люди начали массово покупать новую криптовалюту, ожидая огромных прибылей.

Как объяснил 24 Каналу доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, одна из причин того, что произошло, – поведенческая экономика. В конкретном примере она была связана с Meme Coin, но это может быть недвижимость, облигации МММ и что-либо другое.

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В чем смысл Meme Coin

Есть определенная идея, вокруг которой "разгоняют" большие обещания. Например, перед инаугурацией Трамп много говорил о том, что будет легализировать криптовалюты. Соответственно, все это должно стать деньгами. А в день его вступления в должность – превратится в гигантские деньги.

Тогда Трамп действительно запустил Meme Coin, который очень сложно купить в Украине, нужно регистрироваться через VPN, мол, ты находишься в США. Тогда появляется возможность приобрести именную трамповскую цифровую валюту на определенных сайтах. Это делается ввиду того, что Meme Coin точно будет расти в цене.

Дальше происходит очень стремительный рост стоимости этой цифровой единицы. Почему? Потому что всем кажется, что Трамп уже стал президентом, значит, завтра это будет в десять раз дороже, поэтому есть смысл покупать сегодня,

– объяснил экономист.

Почему Meme Coin упал в цене

С самого начала Meme Coin принадлежал семье Трампа. Поэтому они точно заработали не только на комиссиях, но и на первичной продаже этих единиц. По разным оценкам было 800 миллионов прямого заработка.

Но в какой-то момент оказалось, что желающих покупать за такие большие деньги уже нет. Тогда вместо обещаний будущего роста приходит понимание, что все это вообще ничего не стоило. И начинается обратный ажиотаж – успеть продать то, что ты купил.

Зная поведенческую экономику, ты не играешь в подобные игры, потому что не управляешь этим процессом. Это не ты выпускаешь валюту, поэтому точно проигрываешь в этой игре,

– отметил Андрей Длигач.

Можно вкладывать в криптовалюту только если на 100% убежден в ее будущем. Тогда человек просто накапливает свой цифровой капитал, который когда-то, в момент полной легализации, будет таким же капиталом как сейчас доллары или евро.

"Но если ты действительно хочешь зарабатывать, то зарабатывай, инвестируя в бизнес, стартапы, рост, где хотя бы есть фондовые рынки. Это будет на пользу", – добавил доктор экономических наук.

В чем отличие с Bitcoin

Все зависит от того, чем подкреплена любая валюта. Например, доллар – это денежная единица, которая подкреплена обещаниями, что за нее можно будет что-то купить, что какое-то государство следит, чтобы она не обесценилась. Такое доверие убеждает человека, что доллары можно накапливать.

То же самое с Bitcoin. Есть вера, потому что в него инвестируют огромные корпорации. В конце концов именно они контролируют огромную часть Bitcoin и поэтому заинтересованы, чтобы он не обесценился,

– пояснил Андрей Длигач.

Также существование биткоина подкрепляет вера многих людей в то, что когда-то криптовалюты будут легальным инструментом на уровне с фиатными валютами. Именно такое ожидание заставляет удерживать этот ресурс и даже способствует его подорожанию. Особенно, когда мы слышим, что он вырастет до 200 тысяч долларов.

Это стимулирует покупку Bitcoin. А если есть желание купить, возникает определенный дефицит. Это инструменты влияния, а все вокруг – поведенческая экономика, попытка одних управлять поведением других.

Напомним, Трамп запустил свой Meme Coin 18 января 2025 года. За сутки он вырос на 300%. А 19 января Meme Coin запустила жена Трампа Мелания, обвалив цену токена ее мужа на 40%.