Что с ритмичностью
Глава НБУ Андрей Пышный на брифинге рассказал, что для Украины важны такие показатели как ритмичность и достаточность международной помощи, передает 24 Канал.
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Мы свидетельствуем, что в настоящее время реализовались риски ритмичности поступлений… Ритмичность – да, возможна взвешенная сейчас, но мы не готовы утверждать, что взвешенная достаточность, что взвешенные ожидания по объемам финансовой помощи.
Он добавил, что в 2023 году Украине удалось перейти к валютной либерализации, что является хорошим результатом.
Возобновления ритмичности финансовой помощи ожидают в ближайшее время. Произойти это должно благодаря завершению второго пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" (EFF) для Украины и соответствующим заверениям от международных партнеров.
МВФ выступил в этой ситуации не только как кредитор, но и как определенная платформа, объединяющая и верифицирующая результаты деятельности правительства и НБУ,
– объяснил он.
По его словам, МВФ не смог бы принять решение о финансовой помощи Украине, если бы лидеры стран G7 не проявили уверенности в необходимости такой поддержки.
Почему официальный доллар упал
На этом же брифинге Замглавы НБУ пояснил, что в конце года официальный курс доллара традиционно снижается. Все разъясняется обыденным ростом спроса на валюту.
Увеличение спроса обусловило более активное участие НБУ на рынке. Если среднедневный показатель в ноябре был 112 миллионов гривен, по состоянию на декабрь средний показатель 147 миллионов гривен.