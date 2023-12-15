Будут налаживать ритмичность: в НБУ рассказали о ситуации с международной помощью

В последние месяцы 2023 года у Украины возникли некоторые проблемы с ритмичностью международной помощи. Несмотря на это НБУ ожидают урегулирования этого процесса в ближайшее время.

Что с ритмичностью

Глава НБУ Андрей Пышный на брифинге рассказал, что для Украины важны такие показатели как ритмичность и достаточность международной помощи, передает 24 Канал.

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Андрей Пышный Глава НБУ Мы свидетельствуем, что в настоящее время реализовались риски ритмичности поступлений… Ритмичность – да, возможна взвешенная сейчас, но мы не готовы утверждать, что взвешенная достаточность, что взвешенные ожидания по объемам финансовой помощи.

Он добавил, что в 2023 году Украине удалось перейти к валютной либерализации, что является хорошим результатом.

Возобновления ритмичности финансовой помощи ожидают в ближайшее время. Произойти это должно благодаря завершению второго пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" (EFF) для Украины и соответствующим заверениям от международных партнеров.

МВФ выступил в этой ситуации не только как кредитор, но и как определенная платформа, объединяющая и верифицирующая результаты деятельности правительства и НБУ,

– объяснил он.

По его словам, МВФ не смог бы принять решение о финансовой помощи Украине, если бы лидеры стран G7 не проявили уверенности в необходимости такой поддержки.

Почему официальный доллар упал

На этом же брифинге Замглавы НБУ пояснил, что в конце года официальный курс доллара традиционно снижается. Все разъясняется обыденным ростом спроса на валюту.

Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ Увеличение спроса обусловило более активное участие НБУ на рынке. Если среднедневный показатель в ноябре был 112 миллионов гривен, по состоянию на декабрь средний показатель 147 миллионов гривен.

Несколько дней назад официальный курс снизился до 36,98 гривны.