В Украине выявили нарушения ценообразования на лекарства

К нарушителям были применены административно-хозяйственные санкции на сумму 1,8 миллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Также на должностных лиц субъектов хозяйствования наложили административных штрафов. Сумма составила 163,7 тысячи гривен.

Создание эффективной системы обеспечения ценовой стабильности и сдерживания инфляционных процессов на фармацевтическом рынке в течение периода военного положения – является одним из приоритетов Госпродпотребслужбы,
– говорится на сайте.

К тому же предоставлено 78 предписаний по устранению нарушений порядка ценообразования на лекарственные средства и приведения цен в соответствие с требованиями законодательства.

Напомним! С 1 марта текущего года возобновлены проверки по ценам на лекарственные средства в аптечных учреждениях и осуществляет контроль Госпродпотребслужба.

От кого поступило больше всего жалоб

В Госпродпотребслужбу в целом поступило 1239 обращений украинцев о продаже лекарственных средств по завышенным ценам.

Больше всего жалуются жители таких областей:

  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Ивано-Франковской;
  • Львовской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской.

Обратите внимание! Также в список вошел город Киев.