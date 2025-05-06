В Украине выявили нарушения ценообразования на лекарства
К нарушителям были применены административно-хозяйственные санкции на сумму 1,8 миллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
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Также на должностных лиц субъектов хозяйствования наложили административных штрафов. Сумма составила 163,7 тысячи гривен.
Создание эффективной системы обеспечения ценовой стабильности и сдерживания инфляционных процессов на фармацевтическом рынке в течение периода военного положения – является одним из приоритетов Госпродпотребслужбы,
– говорится на сайте.
К тому же предоставлено 78 предписаний по устранению нарушений порядка ценообразования на лекарственные средства и приведения цен в соответствие с требованиями законодательства.
Напомним! С 1 марта текущего года возобновлены проверки по ценам на лекарственные средства в аптечных учреждениях и осуществляет контроль Госпродпотребслужба.
От кого поступило больше всего жалоб
В Госпродпотребслужбу в целом поступило 1239 обращений украинцев о продаже лекарственных средств по завышенным ценам.
Больше всего жалуются жители таких областей:
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Ивано-Франковской;
- Львовской;
- Хмельницкой;
- Черкасской.
Обратите внимание! Также в список вошел город Киев.