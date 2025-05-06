Почти 2 миллиона гривен: Госпродпотребслужба выявила нарушения ценообразования на лекарства

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возобновила контроль за ценами на лекарственные средства. В частности было проведено 776 проверок.

В Украине выявили нарушения ценообразования на лекарства

К нарушителям были применены административно-хозяйственные санкции на сумму 1,8 миллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Также на должностных лиц субъектов хозяйствования наложили административных штрафов. Сумма составила 163,7 тысячи гривен.

Создание эффективной системы обеспечения ценовой стабильности и сдерживания инфляционных процессов на фармацевтическом рынке в течение периода военного положения – является одним из приоритетов Госпродпотребслужбы,

– говорится на сайте.

К тому же предоставлено 78 предписаний по устранению нарушений порядка ценообразования на лекарственные средства и приведения цен в соответствие с требованиями законодательства.



Напомним! С 1 марта текущего года возобновлены проверки по ценам на лекарственные средства в аптечных учреждениях и осуществляет контроль Госпродпотребслужба.

От кого поступило больше всего жалоб

В Госпродпотребслужбу в целом поступило 1239 обращений украинцев о продаже лекарственных средств по завышенным ценам.

Больше всего жалуются жители таких областей:

Днепропетровской;

Харьковской;

Полтавской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Хмельницкой;

Черкасской.

Обратите внимание! Также в список вошел город Киев.