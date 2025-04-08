Цифровые активы и гривна

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала, что цифровые активы не должны вытеснять национальную валюту, поскольку это может угрожать макрофинансовой стабильности, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Важно сохранить макрофинансовую стабильность, поэтому нельзя, чтобы виртуальные активы заменили собой деньги,

– объясняет Рожкова.

Екатерина Рожкова привела пример с сервисом BitCapital, чтобы проиллюстрировать риски неосведомленности граждан в сфере криптовалют.

По ее словам, некоторые пользователи не до конца понимали, что именно делают: они хотели получить кредит, а взамен оказались в долгах в криптовалюте – со всеми сопутствующими рисками нестабильного курса и за пределами действующего законодательства.

Заметьте! Рожкова подчеркнула, что именно поэтому вопрос информирования населения является чрезвычайно важным. Она также отметила, что из-за децентрализованного характера криптокошельков их регулирование будет сложным, а еще существует реальная угроза уклонения от уплаты налогов.

Что известно о законопроекте

Законопроект будет базироваться на европейской директиве МіСА, которая предусматривает жесткие требования к токенам, даже тех, что обеспечены реальными активами. В частности, такое обеспечение должно храниться на территории Европейского Союза, чтобы токен признавался легитимным.

Рожкова объяснила, что в странах ЕС рынок виртуальных активов регулируется комплексно: центральные банки отвечают за токены, привязанные к валютам, а финансовые регуляторы или министерства финансов – за остальные активы.

Обратите внимание! По аналогичному принципу планируют действовать и в Украине: вместе с международными партнерами будет четко определено, кто именно будет отвечать за тот или иной сегмент рынка.