Чи буде зниження цін з 1 серпня
Споживча інфляція знизила свої темпи майже вдвічі: з 26 до 12,8%. Це більше ніж очікували НБУ.
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Стабілізація гривневого курсу відбулася шляхом:
- збільшення привабливості гривневих активів;
- сповільнення загальної інфляції;
- уникнення монетарного фінансування бюджету цього року.
Зниження цін НБУ не передбачає. А от сповільнення збільшення вартості товарів – цілком вірогідна перспектива.
Коли відбудеться здешевлення товарів
Не дивлячись на загальні позитивні прогнози, українцям варто розуміти, що у майбутньому рівень інфляції буде знижуватись значно повільнішими темпами. Це пов'язано з зниженням ефекту порівняння довоєнного рівня оподаткування пального та унормуванням підвищеної вартості цін на електроенергію.
На погіршення цінової динаміки також вплинув теракт, який вчинила Росія на Каховській ГЕС. Знищення української інфраструктури загалом сильно погіршує економічну ситуацію в Україні.
Згідно із прогнозами НБУ у 2024 році рівень інфляції знизиться до 8,5% , а в 2025 – до 6%.
Українцям варто чекати позитивних зрушень. Налагодження експорту, зокрема через морські шляхи допоможе наповнювати ефективно бюджет, а допомога країн Заходу дозволить українській економіці поступово відновлюватись. Звичайно, усі позитивні тенденції прямо пов'язані з перемогами України на фронті.